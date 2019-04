Iriome define coma "primordial" o apoio da afeción no que resta de tempada

"Primordial", así define Iriome González o apoio da afeción para este e os partidos que quedan para pechalo ano. "Para nosotros es una ayuda inmensa el poder contar con nuestra gente en el campo. Es un empuje y una ayuda extra", apunta. Nesa mesma liña camiña a campaña lanzada pola entidade albivermella,"Partamos a gorxa" . A intención da mesma é que "o Anxo Carro sexa un xogador máis". Así, cada socio terá de balde unha entrada para que baixe o estadio amurallado acompañado.

O chicharreño destaca a boa dinámica na que está inmerso o lider da categoría, pero "en esta Segunda División todos los equipos tiene debilidades, sabemos como hacerles daño. No vamos a regalar nada ni a ellos ni a nadie. A la hora de robar, si podemos salir de su presión, podemos hacerles daño" reflexiona.

Sumar unha victoria en casa comeza xa a ser unha necesidade. Polo de agora, os albivermello van facendo os seus deberes paseniñamente. Tras dez xornadas encaixando, ante o Alcorcón racharon a mala xeira, agora toca sumar de tres en tres na casa."Tenía un entrenador que decía que dejando la portería a cero la federación ya te regalaba un punto. Encajar te dificulta más las cosas. Es algo muy importante mantenernos así", di.

Para evitar que o equipo diminúa a súa intensidade no terreo de xogo, Iriome ten claro que a concentración de cada un dos xogadores será fundamental,"del minuto uno al noventa". Para este encontro, os albivermellos poderán contar de novo con Carlos Pita. O capitán non viaxou cara á Alcorcón por acumulación de cartóns, pero xa está a punto para recibilo Osasuna na casa. Quenes non o poderán facer será Seoane, que continúa coa súa recuperación, nin, en principio, Campillo, que volve resentirse do xeonllo.

Sobre José Carlos, o responsable do gran susto da xornada, bromea o terceiro capitán: " Está bien. Ahora está aprendiendo a vocalizar, vocaliza major que antes. Es un tío fuerte y se recuperará rápido".