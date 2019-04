Más de un centenar de personas expresan su apoyo a Pilar de Lara en una concentración ante los juzgados de Lugo

Más de un centenar de personas han expresado su apoyo a la jueza del uno de Lugo, Pilar de Lara, ante la sanción, aún no firme, del Consejo General del Poder Judicial de siete meses y un día y perdida de destino por dilaciones indebidas en los procesos que lleva, frente a los juzgados de Lugo, en la Plaza de Avilés.

Atendían a la convocatoria formalizada por la Plataforma contra a Impunidade da Carioca, la operación contra redes de prostitución en Lugo, y en la que convergía la Plataforma Feminista de Lugo, y donde también se observaba la presencia de militantes de Izquierda Unida, con su responsable en Lugo y concejal de ACE, Carlos Portomeñe.

Dos grandes pancartas presidían el acto que reivindica la figura de la jueza Pilar de Lara, una en la que se podía leer; “Lugo, patrimonio da Impunidade” y otra, “Contra la corrupción, en defensa da Xustiza”.

Algunos de los concentrados también portaban pancartas de agradecimiento. “Gracias Pilar” o “Ánimo jueza de Lara”. Incluso asomaban también entre los que jaleaban la protesta dos de los familiares de los dos asesinados en el conocido como doble crimen del Casj Rercord que casi 25 años después sigue sin resolver. Allí estaba Isabel Rodríguez, la hermana de una de las víctimas y que activó la investigación sobre este doble crimen.

Los promotores de la protesta quisieron dejar claro que “no” tienen relación con Pilar de Lara, que no se han puesto en contacto con ella.

Una de las portavoces, María (quiso omitir el apellido), de la Plataforma contra a Impunidade da Carioca, deduce, sobre la sanción, que “esto es una deriva de todo un proceso que para nosotros fue de acoso contra el proceso judicial que hubo en torno a Carioca”.

“Para nosotros es muy grave que aparten a la jueza, dicen que por dilaciones en los procesos en cambio nosotros creemos que este cambio dilatará mucho más los tiempos del proceso que queda por delante”, ha presagiado.

No se arredrarán en cuanto a plantear nuevas movilizaciones sí la sanción es finalmente firme, y así esgrime esta activista que “llevamos ya varias movilizaciones en relación a la operación Carioca, por la inacción de la fiscalía y nuestra idea es seguir movilizándonos hasta que no veamos que se hace justicia”. “Para nosotros hay una relación clara, una desigualdad de poder entre unas víctimas que son mujeres, extranjeras, prostituidas y grupos de poder que cometieron diferentes delitos y abusos, y no se está haciendo justicia y nosotros seguiremos movilizándonos hasta que se haga”, advertía finalmente.

La concentración se iniciaba sobre las ocho, en los soportales de los juzgados para refugiarse de la fuerte lluvia, aunque inmediatamente volvía a lucir el sol y ya se manifestaban en la explanada del Palacio de Justicia, en la Plaza de Avilés.