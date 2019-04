Carlos Sánchez Mato asegura que no se presenta a las primarias de Madrid en Pie por venganza a Manuela Carmena, pero preguntado por si se ha sentido defraudado por la gestión de la alcaldesa, responde: "Estos cuatro años han sido muy buenos para Madrid. Pero pueden ser mejores todavía. Hay capacidad para avanzar en líneas que se establecieron de manera colectiva cuando se constituyó Ahora Madrid. No fuimos nosotros -en referencia a los concejales de Izquierda Unida- los responsables de que esa situación se quedara en dique seco".

Sánchez Mato, actual concejal de Ahora Madrid y ex delegado de Economía en el consistorio, es el candidato de Izquierda Unida a las primarias de Madrid en Pie, la confluencia que junto a Bancada Municipalista y Anticapitalistas se enfrentará a Más Madrid en las elecciones municipales. Una confluencia que en el caso de las elecciones autonómicas no cierra la puerta a sumar a Podemos. Hoy la plataforma se ha reunido con la formación morada y, aunque han terminado sin acuerdo, seguirán negociando una posible confluencia. Algo que no descarta el candidato a las primarias en el ámbito municipal Carlos Sánchez Mato, que en una entrevista en La Ventana de Madrid ha explicado: "he defendido la confluencia en el sentido más amplio del término. Es viable y deseable la confluencia con Podemos a la Comunidad. Y estamos avanzando mucho en el ámbito programático.

"Cuando la izquierda se apoya en las élites, la ciudad se desarrolla en beneficio de las élites"

Ha marcado distancias con la política urbanística del gobierno de Manuela Carmena. Sobre la Operación Chamartín, ha defendido que "la ciudad de Madrid tiene capacidad de impulsar el proyecto de desarrollo en el norte de la ciudad. Lo que hace falta es el impulso público. De hecho tres de cada cuatro metros de la operación son públicos. No necesitamos a las entidades bancarias. Lo que ocurre es que hay gente en la izquierda y la derecha que se han apoyado en estas élites para apoyar la ciudad y al final la ciudad se ha desarrollado en beneficio de estas élites.

Sobre la votación en el Pleno del Ayuntamiento del plan urbanístico en una parcela enajenada en Carabanchel y del convenio de gestión en Berrocales en el que los ediles de Izquierda Unida votaron en contra, Sánchez-Mato ha admitido que "fue doloroso dividir el voto, pero que lo hicieron por fidelidad al programa electoral de Ahora Madrid. "Tenemos muy claro que no se puede vender suelo público existiendo otras altenativas".

Preguntado por Madrid Central, ha explicado que es un gran avance y que tiene que ser "compatible con una mejora del transporte público que depende de la Comunidad, que actualmente se utiliza como arma arrojadiza". Ha dicho que "ampliaría Madrid Central de forma coordinada con el refuerzo del transporte público".