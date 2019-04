Pliego impugnado

Continúa la polémica por la gestión del Centro san Vicente Ferrer porque la Junta de Semana Santa, que lo gestionaba hasta ahora, ha impugnado el pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento.

Este pliego no cumple con la legalidad, según el presidente de la Junta Local, porque se ha incluido un inventario de bienes privados que no deben aparecer ya que pertenecen a la Junta y las Cofradías. No se ajusta a la legalidad el informe económico porque no se incluye la subida del IPC en el salario del personal del centro y, además, la Junta de Semana Santa tiene registrado el nombre de "Centro de Interpretación Huellas de Pasión".

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento tendrán que decidir ahora si se admite la impugnación y se convoca un nuevo pliego o si se ignora y se adjudica a la empresa que se ha presentado. Desde la Junta de Semana Santa se asegura que, de salir otro pliego, analizarían las condiciones para presentarse o no. En cualquier caso, si es en las mismas condiciones del actual no lo harían y el patrimonio de la Junta, es decir las imágenes, se trasladarían a distintos templos de la villa. En este sentido aclaran que los bienes del Ayuntamiento en ese centro son solo los correspondientes a la parte domótica, es decir ordenadores y audiovisuales. El resto de piezas pertenecen a cofradías y Junta de Semana Santa y no están dispuestos a cederlo a otra gestión.