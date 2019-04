Fase final campeonato selecciones autonómicas sub 15 y sub 17 de fútbol femenino en Tajonar

El fútbol femenino tiene una cita ineludible este fin de semana en Tajonar con la disputa de la fase final del campeonato de selecciones autonómicas tanto sub 15 como sub 17 en la que se ha colado Navarra junto a las grandes potencias del país donde ejercerá como anfitriona. Las semifinales se abrirán el sábado a las 10h con las sub 15 de Navarra y de Madrid mientras que a las 12:30h será el turno de la sub 17 de Navarra ante Andalucía. El domingo se disputan las finales. Todo a una semana de que Osasuna se juegue en el Sadar ante el Alavés el liderato que da opción a disputar la fase de ascenso a las Superliga Femenina. Con la capitana rojilla Mai Garde en SER Deportivos Navarra hemos analizado toda la actualidad del fútbol femenino foral

