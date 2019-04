Alguacil reclama el apoyo de Anoeta contra el Betis: "Se lo pido por favor"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido en la previa del partido de este jueves en Anoeta contra em Betis.

-Opciones europeos. “Ya veis los sustos que hay en la liga, con el mal partido contra el Valladolid pudimos haber ganado, hay puntos y que el Betis está a tres puntos, que los que están por detrás tienen más, es cierto, pero hay equipos por detrás que dicen tienen opciones. Yo veo el vaso medio lleno, jugamos en casa, entiendo que la afición nos va a apoyar en un partido muy importante para nosotros. Hay muchas posibilidades, el equipo esta muy vivo, los jugadores saben lo que se juegan, tenemos que salir a por todas”.

-Recado a Januzaj. “Es tan diferente que tampoco marca esas diferencias, hay o otros jugadores que pueden hacer otro tipo de labor igual de buena aunque con otras condiciones”.

-No le enfada el pesimismo del entorno. “Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero tengo que transmitir lo que siento y no es hacer un papel. Que es verdad que sólo hemos sacado 3 puntos de 15, pero hemos tenido opciones de sacar los partidos. Y yo veo que hay opciones, porque si el equipo que va por delante las tiene y muchas, y solo nos saca tres puntos. Que no invita por los últimos resultados, eso son sensaciones de cada uno, las mias es salir a ganar al Betis y entonces se verá todo de forma diferente”.

-Rival. “Al Betis es difícil apretarle todo el partido arriba. Es un equipo valiente y decidido, lo vimos en Copa, y a mi me gustaría que fuera valiente durante muchas fases del partido, y apretar arriba que es la mejor manera de defender y atacar”.

-Real en Anoeta. “Se ganó al Athletic, Leganés y al Espanyol, volvemos a lo mismo, si no veis un equipo fiable, lo entiendo. Pero yo si lo veo, vamos a ver si damos una buena versión. Pero es que no hay partido fácil, y a ver si estamos acertados”.

-Sin rotaciones. “Vamos a salir con todo lo que tenemos, a ver si acierto con la alineación. Afrontarlo bien y ya habrá tiempo de pensar en el siguiente partido”.

-Willian José apunta a titular. “Son cuatro días más esta con ganas y quiere, y lo que pueda aguantar, al equipo le viene muy bien. Va a hacer el esfuerzo para jugar de inicio, pero no se cuanto puede aguantar”.

-Decepción con algunos jugadores. “Está claro, pero soy yo el máximo responsable. Porque siempre quiero sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores y de los que no lo están haciendo, soy yo el máximo responsable”.