Jacobo Cuetara, entrendor del Bidasoa-Irun, ha comparecido en la previa de la fase final de la Copa del Rey de Alicante.



-Cómo va Bidasoa. "Vamos con mucha ilusión y buenas sensaciones, y sin presión por lo bien que vamos en la liga, y quizá tengamos esa ventaja con respecto a nuestros rivales que no hay tanta necesidad de esa plaza Europea. Muchas ganas de hacerlo bien".

-Ilusión. "Para nosotros es ilusionante participar, haya plaza o no. Con el mérito de haber llegado desde abajo y nos hemos ganado el derecho a disfrutar de la copa".

-Planteamiento para la Copa. "En agosto les hice un planteamiento de la copa, que si pedíamos en la primera eliminatoria era un fracaso, que nuestra meta era la tercera eliminatoria, pero llegados a ese punto les dije que estar en la fase final era donde teníamos que estar así que nos hemos ganado el derecha a disfrutar de la copa, sin presión".

-Presión. "Cuenca no tiene esa presión por plazas europeas como Granollers y Ademar. La doble visión de todo, si no tienes esa presión igual más relajado o vas con exceso. Vamos con confianza por los resultados y la clasificación".

-Cuenca. “Ellos tienen armas muy potentes en Liga Asobal, como es el gol de lanzamiento exterior, una defensa muy dura y la aportación de portería".

-Rival peligroso. "Yo no quería que me hubiera tocado el Cuenca porque están muy bien y ellos dicen lo mismo, va a ser un partido muy duro entre dos de los equipos más en forma de la liga y que va a ser muy igualado".

-Crecimiento. "Tiene características hasta cierto punto similares con la Copa Asobal, por el tipo de competición, y nos sirve de experiencia la copa Asobal y nos sirve de experiencia los que estuvimos en la de Lón de hace dos años. Cada vez que vivimos un evento de este tipo es aprendizaje para todos".

-No piensa más allá de cuartos. "Si no ganas el primero, no tienes el segundo, pero por nuestro estilo de juego rótanos mucho y nos viene bien para este tipo de competiciones".

-No sueña con la final. “Es que veo un partido tan complicado contra Cuenca que me cuesta verlo proyectado en dos partidos más. Va a ser una batalla campal y no hay antecedentes lo que importa es el momento. Es una competición paralela ajena a todo lo que pasa en la liga".

-Rival a batir. "Siento que se nos está postulando como favoritos de nuestra parte del cuadro, pero es que vamos Segundos y llegamos a la final de la copa Asobal. Pero todo ha sido muy igualado entre nosotros y va a ser muy difícil. Veo al equipo muy ilusionado por participar y a la vez con la ambición de intentarlo porque nos sentimos fuertes, en bien estado de forma. La ambición es llegar lo más arriba posible, y siempre te visualizas viviendo grandes éxitos".

-En liga perdieron contra Cuenca. "Nos sirve de referencia para prepararlo, pero no se lo que nos vamos a encontrar, aunque para prepararlo si sirve de referencia".