IU solicita la continuidad del autobús que sale desde Hontoria a las 8 de la mañana

Izquierda Unida presentaba en el pasado pleno un ruego para solicitar que el autobús que en la actualidad sale a las 8:00 desde Hontoria se mantenga, ya que con los nuevos horarios los vehículos saldrán a las 7:30 y a las 8:30. “El servicio de las 8:00 lo utilizan bastantes estudiantes de Hontoria que van al Giner y al Andrés laguna, y el nuevo horario no encaja con las horas en las que se inician las clases”, apunta el portavoz.

El portavoz del grupo municipal de IU, Ángel Galindo, también preguntó por una marquesina que ha sido retirada de una parada de autobús en el barrio de Puente de Hierro. Al parecer, según la empresa, esa marquesina ha sido trasladada a la estación del AVE. IU considera que, en caso de que esto sea así, no tiene ningún sentido quitar la marquesina de un lugar para llevarlo a otro, ya que supone un agravio comparativo hacia el barrio. “En cualquier caso, se debería instalar una nueva en la estación del AVE, y no quitársela al vecindario del Puente de Hierro. Además, esa parada es usada por numerosas personas que cogen el autobús para ir a trabajar o a estudiar”.

Estos problemas surgen por la falta de participación ciudadana en el proceso de elaboración del pliego, que como ya señaló IU, se hizo de espaldas a la ciudadanía.

Con respecto a los postes informativos, que han suscitado quejas por el tamaño de la letra y la ubicación de las hojas de horarios, se trata de un error más fruto de las prisas y la falta de control sobre la empresa concesionaria por parte del Ayto. Desde el grupo municipal de IU esperan que estas deficiencias puedan resolverse lo antes posible para que el servicio que presta la empresa, y que paga toda la sociedad segoviana, sea lo más beneficioso y eficiente posible.

Por otro lado, las razones y explicaciones del equipo de Gobierno sobre la publicidad de casas apuestas en los autobuses urbanos no han convencido a este grupo municipal. “Apelan a la ley, pero en otras ocasiones, cuando así lo han creído oportuno, han retirado diferentes anuncios. Parece más una excusa fruto de la falta de voluntad política”, afirma Galindo. En cualquier caso, si no era posible retirar esa publicidad, no tiene sentido que no advirtiesen esto cuando se aprobó por unanimidad la moción que IU presentó al respecto. Aunque no haya una ley que prohíba estos anuncios, como sí pasa con los de alcohol y tabaco, el ayuntamiento debe tomar y exigir todas las medidas posibles.