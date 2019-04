Un desayuno a ciegas para ver las barreras invisibles

25 personas nos sentamos en torno a una mesa para desayunar. Una escena que podría resultar completamente normal si no fuese porque todos tenemos un antifaz negro que no nos permite ver nada. Forma parte de una actividad que organiza la ONCE en esta semana dedicada a concienciar sobre la situación de las personas con deficiencia visual o ceguera.

Sobre la mesa, tanteando, encontramos bizcocho de zanahoria, churros, algún que otro pastel y tostadas con aceite. Las bebidas no las han servido, porque ya teníamos bastante riesgo de derramarlas. En el patio del hospital de Santiago las conversaciones se mezclan, aunque no sepamos si nos estamos mirando a la cara porque la imagen pasa a un segundo plano.

Se agudizan otros sentidos, intentamos adivinar qué aceite estamos tomando y si mojamos el churro en el café o en el zumo. Charlamos con personas que tenemos enfrente o al lado, en cuyo rostro no nos habíamos fijado. Intuimos su edad y los matices en la voz dicen mucho.

La responsable de la Once en Úbeda, Maria Luisa Garzón, nos había explicado antes el objetivo. Somos capaces de hacer todo; pero tenemos que ponernos en la piel de los demás, decía.

Un desayuno a ciegas que representa una de las barreras invisibles a que las personas ciegas se enfrentan a diario en el que han estado representadas las organizaciones Faisem, Síndrome down, Aprompsi y Tréboles.