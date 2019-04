UGT-PV aboga por el nuevo modelo de financiación y la derogación de la reforma laboral

El sindicato UGT celebra este miércoles su Asamblea de delegados para cerrar los temas fundamentales que van a exigir a los partidos que se presentan a las elecciones. El secretario general de la federación ugetista, Ismael Sáez, afirma que no van a pedir el voto para ningún partido, pero tienen claro que sus reivindicaciones no coinciden en absoluto con los partidos de la derecha, como PP y Ciudadanos. Sáez afirma que la principal reivindicación sigue siendo el modelo de financiación autonómica, porque no se puede apoyar a las empresas y a la innovación, sino se tienen recursos suficientes:

Sáez no cree que la coincidencia de algunos expedientes de regulación de empleo, como en Lladró o Dia, vaya a significar el principio de una recesión. Considera que no estamos en peligro de una nueva crisis económica, a no ser que se acabe con los nacionalismos que están empezando a darse en muchos paises, como Estados Unidos, Brasil o China.

Considera que Europa está perdiendo el tren en ese viaje ya que, en lugar de hacerse fuerte, se está desmoronando. La economía de la Comunitat Valenciana depende en gran medida del mercado exterior, y una situación en la que Europa no tenga fuerza para imponer sus criterios, sí que hace peligrar una crisis para nuestra economia.