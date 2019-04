El 'Verso Suelto' de José Bada

“La guerra ha terminado”. Con estas palabras concluía Franco su último parte de guerra, el 1 de abril de 1939, hace 80 años, cuando yo tenía nueve. Y tras aquella guerra infame, que no hicimos y padecimos los niños de mi generación y de la represión que le sobrevino con su dictadura guardé en secreto lo que nadie podía decir en público y lo que todos pudieron saber después de la transición a la democracia, ¡enhorabuena! Pero, ahora mismo, cuando apenas hay testigos o quedan pocos, ni culpables en vida a los que interrogar, pues todos los muertos, ya sean víctimas o verdugos, a los niños entonces nos toca poner a salvo los recuerdos que tenemos al servicio de la paz que deseamos para todos. Para que nadie se desentienda de lo que nosotros, sin poderlo entender, nunca olvidaremos. Para que no se repita lo que nunca debió suceder, nunca más. Para que todos sepan, hasta los niños que van a la escuela, lo que pasó y nos pasó en este país, no para que nadie se sienta culpable, si no para que todos seamos responsables. ¡Viva España!

