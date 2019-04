Santisteve no da por perdido el pacto con Podemos

" Sería un error que Podemos se planteara ir por separado. No concibo ese escenario. Confío en que, aunque sea en el último segundo se encuentre una solución". Pedro Santisteve sigue dispuesto llegar a acuerdos con Podemos Zaragoza, según ha puesto de manifiesto en el programa Hoy por Hoy. Justo en el mismo día en el que Violeta Barba había presentado algunas de sus propuestas electorales. Entre ellas por un tranvía " que apuesta por un sistema de financiación diferente, que sea público y con un trazado distinto del que planteaba el proceso de participación. Aún falta gente por participar. Hay otras peticiones que deben ser estudiadas. Sin duda el tranvía debe ser un polo transformados de la Zaragoza del siglo XXI". Al ser preguntado, el alcalde se ha alegrado " de que recoja las propuestas de Zaragoza en Común".

Sobre las diferencias con Podemos, Santisteve comentaba "que siempre han sido vasos comunicantes. La gente siempre se ha llevado estupendamente y hemos tenido un proyecto bastante común. Lo que no se entiende es dónde está la divergencia. ¿En el problema de puestos? ¿En no atreverse a presentarse a unas primarias?

Y sobre su relación futura con el PSOE, Pedro Santisteve ha insistido en que confía en que mejore con la candidata Pilar Alegría, hasta el punto de que su plan es "plantear la posibilidad de que forme parte de un gobierno de coalición. Lo que me pena es que el PSOE municipal haya acometido una profunda transformación que hubiera tenido que hacer mucho antes . Y nos hubiera ido mucho mejor a todos ".