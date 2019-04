El Real Ávila se piensa la opción de ir a Vicolozano

El Real Ávila no da por enterrado definitivamente el proyecto de creación de una Ciudad Deportiva tras conocer que no podrá llevarla a cabo en las inmediaciones del Estadio Adolfo Suárez. Este lunes, el Concejal de Deportes del Ayuntamiento, Pablo Luis Gómez daba dos posibilidades a esa inversión por parte del club ante la imposibilidad de hacerlo junto al estadio al no permitirlo la legislación: o partir el proyecto en dos, remodelando por un lado el estadio y haciendo el resto de instalaciones en la zona del CUM Carlos Sastre o trasladarlo todo a la zona de Vicolozano Brieva. Y esta última opción es la que parece estar manejando el club.

El Director General del Real Ávila, Carlos González declaraba en Ser Ávila que de las dos posibilidades plateadas por el Ayuntamiento, la que podrían pensarse llevar a cabo es la de realizar todo el proyecto en una parcela propiedad municipal en la zona del barrio anexionado de Vicolozano-Brieva. Pero también reconocía que todo esá todavía en un estado inicial y habría mucho que analizar antes de dar un paso definitivo.

Por un lado quieren conocer las posibilidades de ese terreno y las instalaciones que la legislación urbanística les permitiera. No quieren llevarse la sorpresa de proponer algo que luego no se permita como ha sucecido con el proyecto inicial, del que nadie les dijo que no se podría llevar a cabo por las limitaciones puestas por la Confederación Hidrográfica del Duero y fue uno de los grupos de la oposición el que alertó de las limitaciones que pudieran existir por la cercanía del río Chico. Por ello han pedido al ayuntamiento que los técnicos expliquen al club que usos se pueden dar a ese suelo.

Pero por otro, el club quiere hacer un análisis más profundo ya que, según dice Carlos González, el proyecto de Vicolozano supondría salir del casco urbano de una ciudad en la que "los habitantes consideran que esa zona está lejana". Además tienen que comprobar la viabilidad económica ya que la inversión sería muy superior la millón y medio de euros en que se había valorado la reforma del Adolfo Suárez con las construcciones anexas.