Ciudadanos presenta a sus candidatos como "gente que viene de la vida real"

Ciudadanos presentó ayer a sus candidatos al Congreso y al Senado en un pequeño acto en el Mercado Grande con la presencia de Francisco Igea, candidato a presidir la Junta de Castilla y León.

Isabel Romero, Manuel Hernández y Beatriz Gallego, candidatos al Congreso de los Diputados / Cadena Ser

Manuel Hernández, cabeza de lista al Congreso, destacó que ellos no son políticos profesionales. "No hay nadie que sea político de carrera, somos gente profesional, preparada que hemos venido a dar lo mejor de nosotros, a trabajar duro, a esforzarnos para mejorar la calidad de vida de todos los abulenses". Cree que "Ávila y España necesitan un cambio y este cambio se ha de producir desde el centro, desde la moderación y con sensatez"

Jesús I. Sopelana, Francisca Polonio y Juan Martitegui / Cadena Ser

Hernández, ha opinado que "es necesario dotar de mejores infraestructuras a Ávila, crear un Pacto Nacional contra la Despoblación, llegar a un acuerdo entre todos los españoles para poder mirar al futuro, desde la libertad y la igualdad entre todos los españoles".

En esa idea insistió también Francisco Igea, que no quiso adelantar nada sobre la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Ávila. "Hemos visto a lo largo de estos días que no es buena práctica adelantar los nombres hasta que no están confirmados por la ejecutiva, pero tendremos un buen candidato", ha dicho.