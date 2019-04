Como no llovía, nos contaminamos, es decir, a fuer de no lavarse el paisaje, terminó este pasado febrero, a finales, por suspenderse en el éter astur tal abundancia de suciedades que dispararon las alarmas que miden nuestra polución en los tres núcleos principales de residencia. Era una comedia coger la autovía minera en Gijón y al trecho encontrarse con que en Siero ya no había impurezas en el aire. Las señales y las cartelas de tráfico no obligaban ya a reducir la velocidad de la máquina.

De regreso hoy a los aguaceros y al frío, nos quedan en las páginas de ‘El comercio’ y ‘La voz de Avilés’ la alerta sanitaria por contaminación del mandamás de los médicos asturianos y la corrección del segundo de los comisionados en velar del aire. El cotarro del catarro en este finis gubernamental queda en la nada finalmente, supongamos. Como no hay con quien tratar solo nos queda ver postrarse a los pies de la Santina a la caverna pelayista. Y los de la acera, a la carretera. Y así nos va: intoxicados.