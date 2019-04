Que el gobierno de España del Psoe, diga que los funcionarios de intervención del Sepes (sistema público estatal de empleo), impiden que se de el dinero para el Piec (plan integral de empleo de Canarias), porque consideran que una subvención no se puede prorrogar de un año para otro, no tiene un pase.

Y no tiene un pase porque ya es demasiado. Y lo es porque las mismas trabas o parecidas se pusieron para aprobar el dinero del agua agrícola y finalmente se aprobaron en consejo de ministros en el último viernes social, tras la presión de los agricultores de las islas, por tanto se podía y la ministra decía en el senado que era imposible. Ahora solo falta que hagan la transferencia a Canarias.

Uno puede entender y es cierto que los funcionarios del estado pongan trabas a los asuntos canarios, que no entiendan el Régimen Económico y fiscal canario, nuestro fuero, que es ley. Pero por delante de todo ello está, además de la ley, están las decisiones políticas.

No se pueden admitir los continuos obstáculos que pone el gobierno central a los asuntos canarios. Se tengan o no presupuestos generales aprobados. La ministra de trabajo, Magdalena Valerio, estuvo ayer en el encuentro "Ser Canarias" de nuestra emisora, y dijo que se pondría el dinero, uno de los viernes sociales, pero los canarios no podemos estar pendientes de los viernes sociales y menos del baile de la Yenka.

Está dando demasiado la impresión que la cosa es partidista. Parece más una guerra del Psoe contra CC, y ambos deben saber que por mucho que estemos ante dos citas electorales, gobiernan para todos. Por mucho que el gobierno central del psoe no se entienda con CC, no puede perjudicar a la gente de Canarias. Además es una torpeza.

Si se quiere se puede. Si se quiere se puede dar la pasta para todo lo que está en el Ref. La fórmula que la ponga el gobierno, que para eso está. Están tardando en poner el dinero para pobreza, ingresar la pasta del agua agrícola, para el empleo y el resto. Después y cuando se tenga aquí el dinero, será el momento de exigir al gobierno de aquí, de CC, que lo gaste bien y rápido y no antes. Ángel Víctor Torres ha dicho que el gobierno de aquí no gasta todo el dinero que tiene y que 200 millones sin gastar en súperavit, no está bien, pero ese es otro tema. Una cosa no quita la otra.

Así que una cosa no quita la otra. El dinero del empleo, no es una ayuda piadosa, es un derecho y con los derechos no se juega.