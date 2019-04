Pedro Martínez: "Creo mucho en los procesos y creo que ha sido una buena experiencia para el club jugar la Euroliga"

“Intentando hacer las cosas lo mejor que podamos, sin pensar demasiado en el domingo. Primero centrados en el primer compromiso y dándole el máximo valor al partido. No tiene transcendencia clasificatoria pero sí que es una muy buena oportunidad para mejorar. Tenemos el reto de que fuera nos está costando ser competitivos y tenemos una nueva oportunidad para mejorar, y a ver si lo conseguimos”.

“En general, fuera siempre es más difícil, especialmente en Euroliga porque son equipos muy fuertes. No te dan ninguna facilidad y las dificultades son máximas. Tenemos que jugar mejor, y con más energía, la que tenemos en casa”.

“Pasecniks no, Eulis tampoco. Xavi Rabaseda va a probar, a ver si se encuentra bien y acaba con buenas sensaciones. Con él somos más optimistas, Eulis y Pasecniks siguen con sus procesos”.

“Es así. Me gustaría que fuera diferente, me gustaría haber dado una mejor imagen ante Maccabi, competir mejor y poder ganar, pero no hubo ninguna opción de conseguirlo. No tengo una explicación, me gustaría que fuera diferente. No vamos tirando los partidos; la realidad es que la competición te va poniendo en esas situaciones que no le gustan a nadie”.

“Es un orgullo para el club haber jugado la Euroliga, se ganó el derecho haciendo las cosas de manera fantástica en la pista. Jugar con los mejores te ayuda a crecer, a dar el máximo. No se puede ver como algo malo. Otra cosa es que el compatibilizar dos competiciones como Euroliga y Liga Endesa, ha restado potencial al equipo en ACB durante la temporada. Seguramente hay cosas que se podrían haber hecho mejor. Lo que quiero decir es que el tener problemas en ACB, jugando una competición como la Euroliga, te resta potencial y se convierte en un problema. Creo mucho en los procesos y creo que ha sido una buena experiencia para el club jugar la Euroliga. Estoy seguro de que la próxima vez que el Gran Canaria juegue la Euroliga estará mejor preparado. El objetivo es ser ambiciosos y volver a jugar la Euroliga”.