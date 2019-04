Cedazo: "Yo no sacrifiqué la alcaldía"

Jesús Cedazo se presenta a la reelección por el PSOE a la alcaldía de Almazán. Confía en que no vuelva a producirse empate técnico como en los comicios de 2015 en los que PSOE y PP consiguieron 6 concejales cada uno y el PP, uno. Aunque hace cuatro años Jesús Cedazo obtuvo más votos que el actual alcalde, en concreto 34 más, el voto del PP a favor de C,s permitió que José Antonio De Miguel se hiciera con el cargo.

A pesar de que se esperaba que esa maniobra fuera un pacto entre C,s y PP para que éste último pudiera seguir gobernando en la Diputación, finalmente, De Miguel permitió que fuera el PSOE el que asumiera la Institución provincial con su abstención. En su día se interpretó como que el PSOE había sacrificado la alcaldía adnamantina para hacerse con la Diputación.

A preguntas de la Cadena Ser, Hoy Jesús Cedazo confía en que no se repita el mismo escenario con el empate técnico y pueda ser el próximo alcalde de Almazán. Ha negado que la alcaldía de Almazán, fuera el precio que pagó el PSOE para gobernar la Diputación. “Yo no he sacrificado la alcaldía, fue el PP el que tuvo en su mano que Jesús Cedazo fuera el alcalde, pero hizo alcalde a José Antonio de Miguel”.

Cedazo reconoce que en las últimas elecciones “los resultados han estado muy ajustados, en 2015 la diferencia entre PSOE y C,s fue muy poca, pero este año la diferencia va a ser mayor y habrá un alcalde socialista”. El alcalde, José Antonio de Miguel, se presenta en esta ocasión por el partido que él mismo fundó, PPSO, mientras que C,s aún no ha anunciado quién será su candidato. El Pp ha presentado como cabeza de lista a Mónica Machín quien sustituye a Montserrat Torres.