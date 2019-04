Denuncian el desahucio de un vecino de Lapuebla de Labarca

Nueva denuncia de un desahucio en Álava, en este caso en Lapuebla de Labarca, en La Rioja alavesa. El próximo jueves día 11, si nada cambia, Chuse, vecino del pueblo, será desahuciado de su casa tras no poder hacer frente a varios pagos de la hipoteca. Un fondo de los llamados 'buitre', propietario de la vivienda, le reclama además 7.500 euros, que no puede pagar. Está enfermo y en paro y asegura que se queda "en la calle y que perderá todo lo que tiene en su casa.

Chuse asegura que un trabajador del fondo Intrum, al que Ibercaja vendió la vivienda, se presentó en su casa y le ofreció 1000 euros a cambio de que la abandonara antes de la fecha del desahucio. "Me sonrío y me dijo: 'venía a que me dieses las llaves de tu casa'", relata Chuse.

Desde Kaleratxeak Stop Araba se han puesto en contacto con el fondo de inversión para que le ofrezcan un alquiler social, además exigen a la Diputación Foral de Álava que intervenga para darle una solución habitacional. "La trabajadora social de la zona realizó un informe de vulnerabilidad, pero ninguna administración ha contestado ni hecho nada, a pesar de que están obligados por la resolución de un pleno de juntas de 2015 en el que se declaró a Álava territorio libre de desahucios", ha señalado Miren Pérez, portavoz de la plataforma.