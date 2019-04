El presunto autor del asesinato de su expareja en La Laguna, ingresa en prisión

El Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna acaba de dictar el auto que ordena el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del varón de 53 años detenido en relación con la mujer que falleció en el incendio de su coche el pasado 16 de enero. Indiciariamente, la autoridad judicial le imputa un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento con la agravante de relación de afectividad, daños por el incendio y un delito de maltrato animal. En este sentido, según han confirmado fuentes de la investigación a la SER, la víctima nunca denunció a su agresor pero varios testigos han declarado que las peleas eran frecuentes y que los episodios de violencia verbal eran muy frecuentes.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero cuando el vehículo en el que viajaban el presunto autor y la víctima se estrelló contra una farola en la zona del estadio Francisco Peraza. Cuando llegaron los servicios de emergencia encontraron solo el cadáver calcinado de la mujer de 47 años de edad, al darse a la fuga su acompañante, quien fue localizado horas después en un centro hospitalario tras sufrir heridas en los brazos y piernas. Aparentemente todo apuntaba a un accidente de tráfico. El presunto autor de los hechos explicó que había entrado en pánico tras el impacto del vehículo y que las quemaduras se las hizo cuando intentaba ayudar a su expareja a salir del coche. Esta versión no convenció a la Policía y se inició una profunda investigación forense. La clave ha sido el análisis del interior del vehículo calcinado en donde se han encontrado restos de acelerante, concretamente gasolina. La hipótesis que maneja la Policía es que el hombre roció con combustible y prendió fuego a su expareja, lo que motivó que la víctima perdiera el control del vehículo y se estrellara contra la farola. En su huida el presunto homicidio no pudo evitar quemarse las extremidades. El 016 es el número de atención a las víctimas de violencia de género. No deja huella en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas.