Oramas advierte de que Canarias acudirá al Constitucional si Madrid sigue incumpliendo el fuero canario

Ana Oramas, candidata de CC al Congreso de los Diputados, ha trazado cuál será parte de la hoja de ruta para la próxima legislatura de su formación. Lo ha hecho, durante la celebración de un nuevo encuentro SER - Radio Club Tenerife, celebrado en el Iberostar Grand Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife. Partiendo de "la necesidad de que CC esté en Madrid" ha confirmado que "no toleraremos los incumplimientos del fuero canario" como ha sucedido, bajo su punto de vista, durante los meses de mandato del socialista Pedro Sánchez. Consciente del escenario de incertidumbre electoral que existe ha señalado que esté quien esté en Moncloa, "si se pasa por alto el REF acudiremos al Tribunal Constitucional". Y lo harán, afirma porque "no veo al PSOE de Canarias defendiendo el fuero de las Islas"

Una decisión a la que se ha llegado por la actitud de "soberbia" que ha tenido el gobierno central con Canarias, amparado por el Psoe de Ángel Víctor Torres. No quieren que en la próxima legislatura se repitan situaciones como las vividas con Pedro Sánchez. Por ejemplo, los millones de euros destinados al agua de riego agrícola, un compromiso de pago que sólo existe para las deudas de 2018. Las ha calificado de "migajas", cantidades que para 2019 no las tienen previstas.

Además, la candidata nacionalista ha asegurado, en un futuro escenario ya postelectoral, que "no va a apoyar un gobierno que pacte con Vox, Podemos o los independentistas". Para ella, según ha expresado en el encuentro "sería ideal un gobierno PSOE - Cuidadanos con la abstención del PP o un gobierno PP - Ciudadanos con la abstención socialista", pero no lo ve "factible".

Asimismo ha defendido la estrategia de su partido en Madrid a donde "Coalición Canaria no puede ir de oposición a darle piñazos al gobierno". Otro de los asuntos que ha abordado es el de las pensiones no contributivas y lo ha hecho para lñamentar que "no le interesan ni al PP ni al PSOE".