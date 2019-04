"El no ser valiente no nos ha valido"

Dani Giménez ha analizado en Coruña Deportiva la situación que vivie el equipo. Lo ha hecho con su sinceridad y sencilles habitual. Sin rodeos, y huyendo de los discursos prefabricados, el portero ha reflexionado sobre la posibilidad de ver un Deportivo más ofensivo en el tramo final de la competición. "A mí me gustaría. Con cabeza, no puedes ser osado si el rival demuestra en cada acción que es superior a ti. Cuando a los demás les tiemblen las piernas nosotros tenemos que ver que el no ser valiente, el no atreverse, no nos ha servido para estar donde deberiamos estar. Que esa presión nos valga para intentar más cosas y no para cohibirnos"

El meta también ha querido señalar al vestuario como el principal responsable de conseguir un ambiente propicio en Riazor para revertir la mala racha de resultados. "A veces pides que la gente venga a Riazor y luego los jugadores debemos ser los que demos el gran paso para enganchar a todo el mundo. Si ven que vamos desde el principio a apretarles, que no les dejamos ganar un duelo, incluso si hacemos gestos para enganchar a la grada, si ven esa rabia contenida... todo eso puede hacer que se vea que vamos a por el partido. Siempre vamos pero a veces no se ve tan claro".