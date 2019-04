Una web que opera en España ofrece "un método de sanación integral" para la homosexualidad

Además de los cursos del Obispado de Alcalá de Henares o de la coach recientemente sancionada por la Comunidad de Madrid, hay una web que trabaja en todo el territorio nacional y también en América Latina con total impunidad. Esa web (esposiblelaesperanza.com) ofrece un método curativo para personas homosexuales, un método que ellos mismos definen como "un camino de maduración y sanación integral". Los teóricos de esta página presumen de la gran cantidad de personas a las que han ayudado pero no se identifican con nombre y apellidos; dicen que son "casados y solteros, varones y mujeres y sacerdotes, todos católicos comprometidos".

El manual de bienvenida para las mujeres que se animen a empezar con esta supuesta terapia dice que "las lesbianas pueden llegar a liberarse de este comportamiento adictivo y destructivo y vivir un celibato cargado de sentido". La metodología que ofrecen consta de diez temas con decenas de recursos que están subidos a esa web para los que, aseguran, se necesita una dedicación de un mínimo de 45 minutos diarios durante tres años. Los que se animen a participan tienen también a su disposición un blog y un foro para compartir experiencias, y encuentran a su alcance numerosos archivos sonoros de los teóricos de esta metodología donde se habla de "sacar la masculinidad del armario" o de "ensalzar lo masculino y lo femenino".

"Hay algo específicamente masculino y algo específicamente femenino que se mantiene a pesar de los cambios culturales que es lo natural en la condición humana y que no lo puede cambiar la ideología de género porque causará destrozos irreparables", asegura uno de estos teóricos que llega a alertar sobre la destrucción de la humanidad: " Si todos los hombres intentaran decir que no quieren saber nada de las mujeres pero quieren ser padres y deciden hacerse un trasplante de útero, un tratamiento hormonal, implantarse un óvulo fecundado y hacerse una cesárea, hemos destruido la humanidad". Los manuales inciden mucho en la relación entre padres e hijas y madres e hijos. Según explican, las madres muy frías o sobre protectoras son las mas frecuentes en las personas homosexuales.

Dedican mucha teoría en esta página a vincular la homosexualidad con la masturbación masculina. "La mayor parte de los chicos aprenden a masturbarse porque otro compañero mayor que ellos les ha enseñado", se explica en uno de los recursos de la web, "les queda después de la duda de si serán o no serán homosexuales". "De aquellos polvos vienen estos lodos", sentencia uno de los teóricos de esta web donde colabora también con algunas charlas y con documentación de sus libros el psiquiatra Aquilino Polaino. En uno de los archivos de audio que él protagoniza asegura: "si se habla de masturbación y el niño de nueve años no sabe masturbarse, ya habrá alguno que le explique, y tocándole y tocándole entonces tiene erección. Algún día su cabeza volverá sobre el experimento y dirá 'cuando aquel me masturbó yo sentí placer, no será que yo....' Ya hemos hecho otro puente".

La página asegura que la atracción hacia personas del mismo sexo no es una identidad sexual más, como quiere hacer creer la manipulación gay, sino la manifestación de heridas, y vacíos o de una maduración problemática. La asociación Arcópoli tiene previsto presentar este jueves una denuncia ante la Comunidad de Madrid contra esta web porque entienden que comete una de las infracciones muy graves contempladas en la ley LGTBI madrileña aprobada en 2016. Esta página llegó a Arcópoli a través de varias víctimas que habían asistido a estas sesiones y lo habían pasado mal. En la actualidad, según aseguran a la SER, al menos una de estas personas sigue en tratamiento psicológico por los miedos e inseguridad que le causó esta supuesta terapia.