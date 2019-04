Detenido un menor tras el suicidio de un compañero en un instituto de Madrid

La Policía Nacional ha detenido en las últimas hora a un menor de 16 años, alumno del Instituto de Educación Secundaria Ciudad de Jaén, de Usera (Madrid) acusado de acoso escolar contra un compañero del mismo centro que se suicidió el pasado lunes, según ha podido confirmar la Cadena SER de fuentes de la investigación. El arrestado se encuentra en dependencias del Grupo de Menores de la Policía Nacional que trabaja desde el primer momento en coordinación con la Fiscalía de Menores para aclarar lo ocurrido. Las mismas fuentes aseguran a esta emisora que la investigación se está llevando a cabo con todas las cautelas porque hay circunstancias que rodean la muerte de este chico que no están del todo claras. Según esas fuentes, el menor que se ha quitado la vida arrastraba problemas al margen del detenido.

La Comunidad de Madrid mantiene abierta desde el mismo lunes una información reservada. Según fuentes de la Consejería de Educación, de los datos que hasta el momento ha podido recabar la inspección educativa no hay indicios de que haya habido acoso escolar contra este alumno. Educación asegura que no había ningún protocolo por bullying en marcha. El menor que se ha quitado la vida tenía 16 años y cursaba 4º de la ESO. Faltó a clase los últimos días de la semana pasada y la dirección del instituto preguntó a la familia por esas ausencias sin justificar. En ese momento, según educación, la madre no dio cuenta de que el alumno tuviera problemas con el instituto.

Segundo suicidio

Fuentes de la Policía Municipal de Madrid han confirmado también a esta emisora que por orden de la Policía Nacional y a instancias de la dirección del instituto, se ha intensificado la vigilancia en las entradas y salidas del centro estos días. Hace cuatro años, en 2015, Arantxa, también alumna del Instituto Ciudad de Jaén de Usera, se suicidió tras sufrir acoso escolar. Entonces el director del centro fue sancionado por la Comunidad de Madrid, sufrió un traslado forzoso y le suspendieron de sus funciones. Más adelante, la justicia le dio la razón y condenó al gobierno madrileño en costas.

En el caso de la detención de un menor, la Fiscalía de Menores puede adoptar varias medidas cautelares, entre ellas, el internamiento en régimen cerrado, libertad vigilada o la convivencia con otra persona o equipo educativo.