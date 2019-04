Durísimas críticas de la Federación de Vecinos al Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palencia

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Palencia carga contra el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento. "Con motivo del reciente acuerdo, ( en la comisión de participación ciudadana ) sobre el nuevo Reglamento Municipal de Participación Ciudadana para la ciudad de Palencia, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Palencia, a través de su Junta Directiva, quiere trasladar públicamente nuestra más enérgica protesta por la forma en que se ha elaborado el citado reglamento, un reglamento que ha tardado toda una legislatura y que ha sido ampliamente reivindicado por todas las organizaciones vecinales", asegura la Junta Directiva de la Federación en un comunicado.

"Consideramos que desde su inicio no ha constituido una verdadera participación ciudadana, ya que se debería haber podido participar en su elaboración aportando nuestras apreciaciones in situ, no a posteriori….Consideramos también, que esto supone, un acto intolerable que choca contra el propio principio de participación ciudadana, del Grupo de Gobierno Municipal, con respecto a la sociedad civil y sus organizaciones sociales", continúa el comunicado.

"Es intolerable que se elabore un reglamento Municipal de Participación Ciudadana sin contar con las organizaciones sociales de la ciudad, desde el dialogo y el consenso con ellas y dejando que estas se limiten su participación, como es costumbre en este equipo de gobierno, a hechos consumados…. Lamentamos que este Reglamento, a diferencia del anterior, elaborado y aprobado con el apoyo de todos y de todas el 5 de noviembre de 1988, será debatido en pleno exclusivamente con la participación política de la ciudad pero no con la participación social y organizativa que también formamos y defendemos nuestra ciudad", concluyen los representantes vecinales.