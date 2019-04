PP y Vox se enzarzan por el tercer diputado en Palencia

El Partido Popular de Palencia se asoma al vértigo ante la posibilidad de perder su segundo diputado nacional. Mientras tanto, otras opciones de la derecha acarician la posibilidad de obtenerlo. El tercer escenario posible, y nada desdeñable, es que el PSOE pase de uno a dos parlamentarios y que el PP se quede con uno. Nunca el voto ha estado tan dividido y eso puede provocar cambios en el panorama político palentino después de las elecciones del 28 de abril.

De hecho, PP y Vox se han enzarzado en las redes con este tercer diputado en pugna como telón de fondo. El PP, apelando al voto útil, ha hecho circular un mensaje por las redes sociales en el que afirma que para que otros partidos logren representación, necesitan casi un 20% de los votos. Alerta de que el PP puede dejar de ser la fuerza más votada sin que otros partidos de la derecha consigan el diputado que buscan. "Si divides tu voto a otras opciones de la derecha, el Partido Popular puede perder un diputado que iría al PSOE", aseguran los populares en lo que viene a ser un claro reconocimiento de que su segundo parlamentario nacional, el candidato es Miguel Ángel Paniagua, peligra.

La respuesta desde Vox Palencia no se ha hecho esperar. A Vox esas cuentas del PP no le salen y llega a una conclusión que para nada se corresponde con la del PP. en su Facebook, el partido de Abascal afirma que "sigue la derechita cobarde con el miedo y la cuenta de la vieja". Según el partido, sólo necesitarían ser la tercera fuerza más votada y que el primero no le doble. Tira de calculadora para concluir que con un 16,1% conseguiría que Sonia Lalanda represente a Palencia en el Congreso de los Diputados.

