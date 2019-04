Sergio Valdeolmillos, entrenador del GBC, ha comparecido en la previa a la visita de Estudiantes a Illunbe.

-A por Estudiantes. “No podemos ir a competir con Estudiantes a nivel ofensivo y nosotros tenemos que estar muy sólidos en defensa y rebote, para a partir de ahí empezar a construir, habrá momentos de puntos de inflexión, y tenemos que pensar en el proceso y en pasar los momentos malos. No tenemos que pensar tanto emocionalmente, sino estar unidos. La clave está en ese deseo de ganar y esa ambición, porque el partido debe ser nuestro”.

-Se queja de los árbitros.“Me parece injusto que no se puede tratar al GBC así, con un criterio arbitral diferente entre los dos equipos. Yo no me quejo, pero si que pido que haya el mismo criterio arbitral y que se nos trate igual, a pesar de que vayamos colistas. Pido igualdad porque nos estamos jugando mucho”.

-Clave ser un equipo. “Cuando competimos hasta el final el equipo está siempre cerca de ganar. Y necesitamos la aportación de todos, porque nosotros no tenemos situaciones de referencia. Que aunque en un momento dado no te salga lo que quieres, debes ser fuerte mentalmente. Hay jugadores que estamos seguros que van a anotar, el problema es que nosotros debemos ser conscientes de controlar todos esos intangibles que nos pueden hacer daño”.

-Equipo se ha levantado. "Le ha dado bien la vuelta, tiene la virtud de levantarse pronto y la semana se ha trabajado bien. Hay pocas semanas malas”.

-Problemas físicos. “Tenemos la duda de Alberto Corbacho que no ha entrenado en toda la semana por un problema en la rodilla”.

campaña #grandegipuzkoabasket Ha explicado Irune Zubiaurre, miembro del consejo asesor del GBC, los motivos de la campaña. "Esta campaña tiene como base el momento clave que vivimos en el club. Necesitamos a la afición y ofrecemos a nuestros abonados la posibilidad de comprar acciones. Las que quieran. Este es un club de todos porque nadie tiene más de un 5% de acciones. Julen Lopetegi, Xabi Alonso ya participan en esta campaña, entre otros. Nuestra historia, nuestra gente, solo trece provincias tiene representación en ACB, por eso es grande estar en la ACB". Apoyada por el cantante Alex Ubago, entre otros. "Gipuzkoa es grande y es muy grande estar en ACB por eso pedimos el apoyo de toda la gente porque es fácil comprar acciones a través de la pagina web". El objetivo es lograr 654.000 euros antes del 31 de mayo.