Fran Fernández: "Es una final para los dos"

Una final. Así define Fran Fernández el partido de este sábado en el Francisco de la Hera, y es que Extemadura y Almería necesitan vencer para seguir su camino hacia sus objetivos. Los azulgrana se encuentran a tres de la permanencia y todo lo que no sea vencer le complicaría la continuidad en la LFP. Por su parte, los almerienses quieren mantener vivo el sueño del Play Off, ahora seis puntos, con un triunfo que corte la racha de cuatro jornadas sin ganar. Mucho en juego en 90 minutos.

El Extremadura prepara un ambiente hostil para facilitar en la medida de lo posible la labor a los jugadores. Mientras, Fran recuerda que el Almería no se a achicar y que también va con el cuchillo entre los dientes: “Seguro que vamos a salir con convicción. Es un escenario difícil, como todos en esta categoría. Si para ellos es una final, para nosotros también. Los puntos valen igual para los dos y este equipo aún tiene margen de mejora”.

Discurso

Saveljich afirmó en rueda de prensa que “si sumamos los tres puntos habrá que dejar atrás el discurso del descenso”. Fran ratificó las declaraciones del central, porque la permanencia ya está atada virtualmente y el Play Off no está tan lejos como para seguir peleando: “Si ganamos hay que cambiar el discurso, pero siempre hemos sido ambiciosos. No creo que por decir que el objetivo es otro vaya a cambiar nada. Son 42 jornadas y peleamos cada día. Ya veremos en qué lugar nos coloca la competición”.

Detalles

Durante los entrenamientos ha resaltado el técnico la importancia que tiene igualar la propuesta del Extremadura, sobre todo en los primeros minutos. La ansiedad puede ser un factor determinante en los azulgrana y al Almería le interesa hacer un partido largo para tener más opciones de victoria: “Primero debemos igualar la intensidad, porque si no es así, no hay nada que hacer. Y luego saber jugar con la presión del rival. Nosotros disfrutamos del momento mientras ellos se la juegan”.

Destaca la calidad individual del conjunto extremeño, que perdió potencial arriba tras la marcha de Enric Gallego al Huesca: “El Extremadura tiene jugadores con experiencia y habrán aprendido de los partidos de casa, donde le ambiente de final quizá le pasó factura”.

Valorar

Si el Almería no llega al Play Off puede quedar la sensación de temporada regular. A Fran Fernández no le quita el sueño la opinión del exterior y deja fluir cualquier corriente de opinión: “Hablar es gratis, y más en fútbol. No me preocupa lo que se diga, ya que nosotros sabemos los objetivos que se marcaron. Cada uno valora lo que ve, pero es cierto que competimos contra Ferraris, como dijo René Román, y les plantamos cara a cualquiera”.

Sin miedo

Con la permanencia atada, el Almería va a pelear por la sexta plaza y ello requiere no solo ganar, sino aceptar que la presión cada jornada estará pisando los talones. Al entrenador rojiblanco, que reconoce haber aprendido a todos los niveles esta campaña, tampoco le preocupa: “¿Presión?, somos profesionales y la aceptamos. A unos les puede afectar más que otros y quizá se espera el mínimo error para hacer daño. El equipo nos ilusiona y poco más se puede pedir”.

Hace dos semanas lanzó un mensaje al vestuario, y es que no todos los futbolistas estaban metidos en el día a día, pidiéndoles así un último esfuerzo. Ayer señaló que algunos han captado la idea: “Dije un 98% y ese porcentaje no es preocupante. Quise dar un mensaje y alguno lo cogió, ahora es el 99% (risas)”.