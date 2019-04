Motilla acoge este sábado la Final Four regional del voleibol juvenil femenino

El epicentro regional del voleibol será este sábado Motilla del Palancar, lamentablemente el club local no pudo clasificarse para esta Final Four, pero esto no impedirá que el municipio se vuelque con este importante evento deportivo. El sábado por la mañana se van a disputar las semifinales y por la tarde tendrán lugar el tercer y cuarto puesto y la final.

En los micrófonos de la Cadena SER han estado presentando esta final regional juvenil femenino y han destacado la importancia que tendrá para Motilla acoger este evento.