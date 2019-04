Urgencias del Hospital pide la dimisión de la directiva de Atención Primaria

El Servicio de Urgencias del Hospital Santos Reyes pide la dimisión del actual equipo directivo de Atención Primaria. En el salón de actos anexo a este edificio, completamente abarrotado y arropado por un buen número de profesionales sanitarios, el jefe de este departamento, Javier Hernández, acusaba al gerente y a la directora médica de falsear los datos para minimizar la importancia de los cierres intermitentes del SUAP y de acusar a los médicos y servicio de enfermería de alarmar a la población y de ahuyentar con ello a los facultativos que podrían servir para reforzar las mermadas plantillas.

Hernández, que se ha referido al personal sanitario que le rodeaba en esta comparecencia como los “héroes” que “han conseguido mantener a flote un servicio olvidado y en muchas ocasiones menospreciado”, ha desvelado que ya el anterior Gerente de Atención Primaria, adelantándose a la idea del futuro nuevo cetro comarcal, que contempla en su plan funcional situar el SUAP en la puerta del hospital, propuso enviarles los tres médicos que aún atendían este servicio para que el hospital se hiciese cargo de las más de 24.000 urgencias que había registrado el SUAP el año anterior y le encargaron que redactase un proyecto en este sentido, a lo que se negó, entendiendo que los pacientes deben tener clara la diferencia entre las urgencias de Atención Primaria y las del hospital, reservadas para cuestiones graves.

cadena SER

Con estas medidas, Hernández considera que las verdaderas intenciones de SACyL pasan por “dejar morir al SUAP”, al verlo como un problema de imposible solución.

Mientras tanto, el Consejero de Sanidad insiste en que la solución a las mermadas plantillas de especialistas es un problema de sistema nacional y en el caso concreto de los Médicos de Familia, la solución pasa necesariamente por que el Ministerio de Sanidad acepte la acreditación que desde SACyL se le ha pedido para su formación. “En Aranda nosotros habíamos solicitado la acreditación para formar médicos de familia desde hace cuatro años; todavía no está resuelta y eso es algo que debe hacer el Ministerio de Sandidad y que nos permitiría formar en Aranda, Soria y Burgos 23 médicos de familia más”, apunta Antonio Sáez Aguado.

A continuación, reproducimos en su totalidad el manifiesto que se ha hecho público esta mañana en el edificio del Mediquín:

Buenos días, de nuevo a todos;

Creo que todos me conocéis ya, pero para quien no me conozca soy Javier Hernández Roscales, jefe de la unidad de Urgencias del Hospital Santos Reyes y represento a este grupo de“héroes” que tengo a mi lado y que han conseguido mantener a flote un servicio olvidado y en muchas ocasiones menospreciado. Estos héroes son los que os cuidan, os atienden, los que han hecho muchos sacrificios para este servicio no se cerrase.

También quiero agradecer el cariño y apoyo recibido a mi persona y los miembros de este servicio por los ciudadanos de Aranda de Duero y La Ribera en los últimos días. Agradecer a todos los compañeros del Hospital y de Atención Primaria que nos han demostrado su apoyo y en especial a los miembros de Junta Técnico asistencial y jefes de servicio por el apoyo con su comunicado hacia la idea de cómo debe ser la atención de urgencias hospitalaria diferenciada técnicamente y en ubicación de la Atención Continuada que debe prestar Atención Primaria y que firma en su cartera de servicio.

Hoy estamos aquí porque el Gerente de Primaria se ha permitido el lujo de decir en prensa que el servicio de urgencias del Hospital Santos Reyes miente y que la sobrecarga asistencial es 0; además, su directora médica ha vertido en prensa desafortunadas falsedades sobre este hospital y sobre el servicio de urgencias.

El Gerente de Primaria “pide disculpas” en prensa porque “debido a lo novedoso de la situación e imprevisible no pudo avisar a tiempo al hospital”.

Pues bien, en el anterior comunicado me tuve que morder la lengua para no contar una información que ahora os tengo que trasladar; en el mes de octubre,aproximadamente, la anterior Gerente de Atención Primaria, apoyándose en que en el plan funcional del nuevo hospital hay un párrafo en el que se contempla la idea de poner el SUAP en la puerta del Hospital, propuso enviarnos los tres médicos que aún les quedaba y que nuestro servicio se encargase de las 24.736 urgencias que había atendido el SUAP el año anterior, intentando de esa manera quitarse de encima un verdadero problema echándolo sobrenuestras espaldas.

Para completar ese plan funcional me encargaron a mí que redactase un proyecto para trasladar el SUAP a la puerta del Hospital a lo que me negué argumentando que la población debe identificar la puerta del Hospital como el lugar donde se atienden a los pacientes graves y que la localización actual del SUAP de Aranda de Duero y de los Centro de salud era la adecuada para dar servicio a la atención continuada y la demanda diaria en los centros de Salud. Además de que la actual localización del SUAP hace más ágil una posible atención de una urgencia o emergencia por estar más cercano al núcleo urbano.

Lo que ellos no sabían es que yo, en mi trabajo diario de buscar médicos, ya había contactado con un médico del SUAP, con un gran perfil de urgencióloga y técnicamente impecable, quien me había expresado la idea de irse del SUAP y que ha sido la penúltima en abandona el barco.

Durante todos estos meses he luchado porque se viniese a trabajar con nosotros, peroella prefirió algo más tranquilo y cercano a su casa.

Lo siguiente, quizás ellos también lo sospechaban como yo; el único médico que queda con categoría SUAP, por motivos de salud está de baja y probablemente no toleraría tener que ir al Hospital a trabajar, además que tiene otras salidas laborales.

El único médico de área que les quedaba salió de nuestro servicio y no creo que tuviese ganas de volver.

¿Entendéis ahora cómo no era tan imprevisible ni tan novedoso? Hasta yo, que trabajo en Especializada, lo veía venir.

Por segunda vez, y ya con elactual Gerente de Atención Primariame volvió a proponer asumir la atención continuada de Atención Primaria a cambio de mandarme los médicos que yo ya sabía que no iban a venir a lo que yo volví a decir que no.

¿Sabéis que hubiese ocurrido si yo digo que sí? Que el Gerente de Atención Primaria se habría quitado un gran problema de encima y nosotros tendríamos 24736 urgencias más que atender sin esos médicos que me iba a mandar y quien sabe si los “héroes” que tengo a mi lado me hubiesen abandonado por tonto.

Pero no ocurrió así y a partir de entonces la estrategia es dejar “morir” al SUAP porque es un problema que en este momento no pueden solucionar y…“dejaron abierto el SUAP con un celador y dos enfermeras” pero los pacientes los tuvimos que atender nosotros; y luego, los niños de las consultas delos sábados, también.

Señora Directora Médica de Atención Primaria perdone que la población de Aranda de Duero no nos hayamos dado cuenta de que el SUAP no estaba cerrado, claro, “había un celador y dos enfermeras” … ¡ah! Y un cartel en el SUAP que decía el 4 de marzo: “Este servicio de urgencias carece de médico por lo que si considera que su dolencia no puede esperar acuda al Hospital. Si puede esperar, acuda mañana a su Médico de Familia”. Nadie lo firmaba, nadie se responsabilizaba de lo escrito.

El 12 de marzo, el SUAP de Aranda de Duero volvió a estar “abierto con un celador y dos enfermeras” y el cartel, de nuevo sin firmar por nadie, rezaba “se informará a los pacientes que deben acudir a su Centro de Salud u Hospital según perciban su estado de salud”.

Casualmente, el día 12 de marzo, estaba yo de guardia y me enteré del estado del SUAP con el primer paciente que llegó a nuestra unidad desde el SUAP; informo al director médico de la situación quien me afirmó que había sido informado a las 15:30.

Hice una llamada al SUAP para cerciorarme de la situación y saber cómo estaban para lo que hablé con la enfermera de mayor antigüedadpara consensuar qué pacientes me iba mandar, pero lo que me dijo fue que las enfermeras no iban a ver los pacientes ni a decirles nada.

Esa tarde recibimos al menos 6 pacientes con prioridad 5 procedentes del SUAP que yo derive, 3 al Centro Sur y otros tres a Centro Norte.

Señora directora médica ese día, 12 de marzo, es el segundo día que cerró el SUAP y que dice usted que por la noche sólo vimos “10 pacientes”. Ha de saber que si cuando dice noche se refiere usted al horario desde las 22 horas hasta las 8 de la mañana, según Jimena 4, historia clínica electrónica de Atención Especializada, de la que por cierto, fuimos servicio piloto, a la que adoptamos de bebé recién parido, a la hemos amantado a nuestro pechos y que ahora en su niñez nos dice con listado de nombres y apellidos que en ese horario atendimos a 23 pacientes; pero, si cuando dice noche, se refiere a desde el horario que cierran los centros de salud hasta las 8 de la mañana, pues entonces atendimos 29 pacientes; y, si en realidad, cuando dice noche se refiere a cuando el sol se oculta y sale la luna, que en esa época serán la 8 de la noche, pues entonces atendimos 36 pacientes.

Dra. Sanmartín, independientemente de la cifra que usted elija, USTED NO DICE LA VERDAD.

Señor Consejero de Sanidad de Castilla y León quién le dijo que había un plan de contingencia LE FALTO A LA VERDAD; y, señor consejero, quien le dijo que no se volvería a cerrar el SUAP en el mes de marzo también LE FALTO A LA VERDAD.

¿Señora directora médica de Atención Primaria, usted no sabe porque se instauró la atención pediátrica de los sábados? ¿Y no entiende porque tiene que ser los sábados? ¿y porque no es el domingo por la tarde o el viernes en la noche?

Pues yo se lo voy a explicar: porque si lo hiciésemos de esa manera que usted se pregunta sería un caos total y de alguna manera hay organizar las consultas para dar atención, al menos 6 días a la semana, a ese rango de población que todos queremos mucho, que son nuestros hijos, esos seres bajitos que generalmente tienen patologías banales pero nos preocupan mucho porque para las patologías graves de los niños ya tiene usted abierto el hospital 24 horas al día, 365 días al año.

Señora directora médica de Atención Primaria, USTED NO LO SABE, pero desde hace aproximadamente 10 años las consultas de Pediatría de los sábados en Aranda de Duero han sido cubiertas por pediatras y son algo que funcionabamuy bien en todo Castilla y León.

Señor Gerente de Atención Primaria, usted NO TIENE NINGÚN ACUERDOcon el jefe de Pediatría del Hospital Santos Reyes para atender las urgencias pediátricas de los sábados por lo tanto Dra. SanmartínFALTA A LA VERDAD cuando lo afirma.

Conclusiones:

Por último, este servicio quiere trasladar una pregunta a:

Las Asociaciones de vecinos, Plataformas por la Sanidad, Ciudadanía, Trabajadores, Consejero de Sanidad, Colegio Oficial de Médicos, Junta de Personal, Sindicatos y los Partidos Políticos.

¿Creéis que después de lo que hemos expuesto aquí este equipo directivo de Atención Primaria está cualificado para solucionar todos los problemas que estamos padeciendo?

El Servicio de Urgencias del Hospital Santos Reyes pide la DIMISIÓNdel equipo directivo de Atención Primaria:

Porque han perdido toda su credibilidad y no les consideramos interlocutores válidos para solucionar nuestros problemas.

Y porque nos han faltado al respeto cuando nos acusan de mentir, de crear alarma social y ahuyentar a los futuros profesionales.

Y, llegados a este punto, este “grupo de héroes”, todo el servicio de urgencias del Hospital Santos Reyes, nos ponemos en manos del Director General de Asistencia Sanitaria, Dr. Montero, y de todos los ciudadanos de Aranda de Duero y La Ribera, ofreciendo, de nuevo, trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso para que podamos concentrarnos en atenderos a todos vosotros, a vuestros hijos, a vuestros padres y a todos vuestros familiares,24 HORAS AL DÍA, 365 DIAS AL AÑO.

¡Muchas Gracias!