A mantener la posición de privilegio

El líder ante un filial imprevisible. La Arandina viaja este sábado a León. Los blanquiazules afrontan la 32ª jornada en el Grupo VIII de Tercera División frente el Júpiter Leonés (17:00 h) Un duelo marcado por las bajas del lado arandino. Hasta tres. Piña, Rubio y Abad.

De la parte leonesa, Ramón González, tiene a los suyos preparados "psicológicamente" para este encuentro. El técnico de los leoneses repasaba en El Banquillo de la SER que "este tipo de partidos se afrontan más desde lo anímico", manifestaba en referencia a la visita del primer clasificado. El filial culturalista es octavo con 47 puntos.

Quince visitas ribereñas, cuatro triunfos blanquiazules y otros tantos empates, el resto -siete- victorias leonesas. Eran otros tiempos.

SOLUCIONES EN DEFENSA ANTE LA AUSENCIA DE PIÑA



Los blanquiazules viajan sin Piña, Rubio y Abad, sancionados. El primero no estará en León tras deberá cumplir un encuentro lejos de los terrenos de juego tras su expulsión ante la Virgen del Camino. De esta manera, y sin Diego Rubio -cumplirá el segundo de sus seis encuentros de castigo, al igual que Abad-, habrá que buscar pareja para De Frutos en el eje de la zaga. Barbero terminó el duelo ante la Virgen del Camino en esa posición y podría ser el recambio idóneo.

ZAMORA Y SEGOVIANA

Por otro lado, los dos principales rivales de los ribereños, Zamora y Segoviana afronta una jornada dispar. Los de Movilla deberán medirse al Bupolsa (domingo, 16:45 h) Y el duelo estelar de la jornada se producirá en La Albuera (domingo, 17:00 h). Los gimnásticos recibirán al Numancia B. Un encuentro del que estarán muy pendientes en Astorga, que podría entrar en puestos de play off, siempre y cuando los sorianos no ganen y ellos no se vengan de vacío de La Bañeza, en un derbi siempre complicado.