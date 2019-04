En campaña no todo vale

Aranda Coated Solutions podría crear próximamente cerca de una decena de puestos de trabajo directos y otra treintena de indirectos con la puesta en funcionamiento de una nueva maquinaria. La empresa metalúrgica, ubicada en el polígono industrial Prado Marina, ha hecho una inversión de cuatro millones de euros, que le permitirá aumentar en un 35% su producción de bobinas de acero. Lo daba a conocer esta tarde la alcaldesa de Aranda, que ha querido salir al paso de las críticas de la portavoz municipal socialista, que le acusaba de “vender a bombo y platillo” el año pasado un proyecto de ampliación de esta empresa, que de momento parece estar “estancado”.

Raquel González aclaraba que a lo que Mar Alcalde se refiere es a una licencia para la construcción de un almacén, que supondrá una creación de cinco puestos de trabajo pero sin aumentar la producción, que se encuentra actualmente en trámites de lograr el visto bueno en cuanto al impacto ambiental. La primer edil acusa a la edil socialista de intentar provocar una alarma social con fines electoralistas en un tema tan sensible como es la creación de empleo. “No les puedo decir cuántos, pero lo que no podemos decir es que los puestos de trabajo no se van a crear en nuestra localidad, porque no es cierto; pero no todo vale en política ni en campaña electoral y yo les pido a los partidos políticos como equipo de gobierno que estemos tranquilos, que no alarmemos a la población en temas como éstos tan importantes para las personas que, lamentablemente, están buscando un puesto de trabajo”, asegura González, que ha querido aclarar también que los planes de la empresa madrileña Network Steel, matriz de Aranda Coated Solutions, de comprar la factoría de Vestas, ubicada en Villadangos del Páramo no es un proyecto que se le haya desviado de Aranda hacia esta localidad leonesa, sino algo complementario con la producción de la factoría ribereña, que con esta nueva maquinaria podrá convertirse en suministradora de la otra fábrica. “Si ese proyecto va bien, va a ir muy bien también en Aranda, porque son proyectos absolutamente complementarios y la fábrica de Aranda va a ser proveedora de la de León y yo creo que en estos temas todos tenemos que trabajar en la misma línea, sin preocupar a los ciudadanos, garantizándoles que, gobierne quien gobierne, estos proyectos seguirán adelante, por tanto, no nos pongamos nerviosos en la campaña electoral y no intentemos alarmar a la población en situaciones tan delicadas como ésta”, explicó la alcaldesa.