La elección

Soy la blancura en la calma de una noche vacía de luna. Serpenteo pegada a mi propia sombra, que sin pudor me tienta con turbulentas ofrendas. Oculto mi mirada para no sucumbir a la provocación. Pero mi oscuridad es tan voluptuosa que me ato a ella. Soy orden y soy caos. Y a ti, a ti que me observas te permito elegir con cuál de las dos quieres huir

Seguir leyendo