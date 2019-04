Penyagolosa Trails sale al paso de las críticas vertidas contra la organización por el grupo 'Cazarretos'

La organización de la Penyagolosa Trails ha salido al paso de las críticas vertidas en las últimas horas contra la organización de la carrera por el grupo 'Cazarretos' ante la imposibilidad de estos de participar en la totalidad de la prueba.

En este sentido desde Penyagolosa Trails han lanzado un comunicado en el que explican lo ocurrido y el por qué de la medida tomada por la organización.

"Falta muy poco para la carrera y como siempre ocurre, surgen sorpresas inesperadas que hay que atender y que en este caso, consideramos importante que sepáis de primera mano.

En este caso, la "sorpresa" ha sido con “Cazarrettos”, un grupo de personas que corren para dar visibilidad a gente con discapacidad o enfermedades raras. Hace un par de meses, alguno de sus integrantes, solicitó la participación en carrera del colectivo, indicando que se concretarían los detalles. Este miércoles 3 de abril, tras una llamada el jueves 28 de marzo de Jaime Barrantes, se recibe la información de que serán alrededor de 50 voluntarios y 6 pasajeros de las sillas Joelette (cada uno con una discapacidad sin especificar).

Ante la proximidad de la fecha de carrera, se tiene una reunión de urgencia con él y 4 miembros del grupo para intentar averiguar qué van a hacer, cómo lo van a hacer y que necesidades pueden surgir, pues hay que tener todos los supuestos previstos: Puntos de acceso, extracción, necesidades médicas específicas (porque no las tenían previstas), relevos (porque iban a hacer relevos con los niños, familiares, etc...), seguro (porque no tienen seguro y había que asegurarlos a todos con 10 días de margen), planes de evacuación, (porque ni siquiera sabían que una de las niñas con las que iban a correr tiene ataques epilépticos)…, en definitiva, que ante la premura se decide consultar con el médico responsable de carrera y se les ofrece la opción de hacer Xodos-Meta todos juntos, pues al ser un tramo concreto, se facilita la gestión de incidentes y previsión de medios, esta propuesta fue rechazada por ellos casi inmediato.

A partir de este punto, declinan participar en Penyagolosa Trails- MIM y empiezan su particular y lamentable campaña en redes sociales. En fin, que con tiempo todo se hubiese podido hacer, gestionar y garantizar la realización de la actividad con todas las garantias para los participantes y la organización. Pero con 10 días de margen era casi imposible abandonar todas las tareas necesarias para la gestión de carrera y dedicar un tiempo que no se tiene, a quién no se ha pronunciado con tiempo".