Si cuando esté a punto de finalizar el año 2019 nos preguntan un fin de semana para recordar, seguramente éste sea uno de los elegidos y lo será por muchos motivos, uno es la parada de Viva Suecia, el grupo que es el faro musical murciano y que ha servido para espolear a esa región para convertirla en un auténtico bastión indie. Y otro hubiera sido el inicio del Distrito Sonoro y es que en su segunda edición hace un auténtico alarde de gusto y mimo con un cartel sobresaliente, donde el peso local y de fuera se equilibra. Lamentablemente y ante la climatología adversa prevista, se ha pospuesto al próximo viernes 12 de Abril.

Pero además podríamos sumar, aunque se celebre en septiembre, la presentación del cartel de la 39ª Edición de Zaidín Rock, el festival que sigue en pie año tras año consiguiendo que barrio, instituciones y grupos aúnen esfuerzos y que pasa por ser la apertura de curso oficial en nuestra ciudad. Este año podremos encontrar a Tequila, Celtas Cortos, O'Funkillo, Nilsson, Antílopez o Jose Antonio García entre otros.

Viernes 05

14.30H - Granada Beer Festival - FERMASA.- Comienza la 4ª edición de esta reunión en la que la cerveza artesanal es la protagonista, pero que además cuenta con buenos grupos en cada una de sus jornadas, hoy estarán; Metalmanía, Sölar, Charanga Los Folloneros y Coverdays.

20.00H - Rey Chico - Discos Bora Bora.- Cumpliendo su tradición de EP por año, ya tenemos lo nuevo de esta portentosa banda granadina, que sigue trabajando paso a paso sin dejarse atraer por luces fulgurantes y que por este camino va dejando un poso que les permitirá dar un salto de gigante en no mucho tiempo.

21.00H - Poncho K - Taberna JJ.- Como afirma el propio Alfonso Caballero: "lo mío es rock con pinceladas flamencas, poesía callejera" y con esto está todo dicho, tanto que ha agotado las entradas disponibles.

21.00H - Carlos Rivera - Palacio de Congresos y Exposiciones.- Quizás el nombre aún no les suene, pero si les decimos que es el encargado de firmar el tema "Recuérdame" de la película Coco, seguro que ya se ubican. Este cantante mejicano nos trae "Guerra" su último trabajo plagado de éxitos.

21.15H - AfroJuice 195 / Queer Mafia - Sala Planta Baja.- Alguna vez hemos comentado tanto en las agendas del fin de semana como en las crónicas lo complicado que es establecer etiquetas ya que con frecuencia se difuminan unas sobre otras y aquí tenemos un ejemplo, una extraña unión de trap con afro. Estarán junto a ellos la banda local, Queer Mafia,

22.00H - Siete70 / New Day - Rock'N'Rolla.- Con su primer disco, "La estupidez", recientemente presentado, llega esta banda de nuevo cuño, pero que atesora experiencia, ya que es el fruto de la unión de una serie de músicos de otros grupos, siendo teloneados por "New Day".

22.30H - Efecto Mariposa - Sala Prince.- Estos malagueños que gracias a "Vuela", vuelven a surcar las primeras posiciones en listas de ventas y es que tras cuatro años desconectados del gran público su regreso ha sido poco menos que triunfal.

23.00H - El niño del Albayzín / El Parque del Mechero - BoogaClub.- Casi sin lugar a equivocarnos, los mejores estilos urbanos del momento se hacen en nuestra ciudad, sólo hay que ver la cantidad de artistas que exportamos, pero además y de forma innata les saben dar ese toque de fusión y para muestra estos dos grandes nombres de la escena granadina.

Sábado 06

14.30H - Granada Beer Festival - FERMASA.- Segundo día de esta nueva edición del GBF en donde además de todos los talleres y expositores, hay un importante escenario por el que pasarán, "Three of Us", Freedom Band, Mente Fría, Bandit 212 y D'Baldomeros.

21.15H - Fyahbwoy - Sala El Tren.- Bajo este extraño pseudónimo se esconden 10 largos años de carrera en la que la unión del "dancehall" y el reggae han convertido a Elan Swan en la referencia de este estilo tanto en nuestro país como en los Estados Unidos.

22.00H - Tomasito - Escenario Aliatar.- El jerezano que más se ha alejado de la ortodoxia flamenca y que seguramente haya hecho más por acercar este estilo al gran público, que algunas nuevas estrellas deslumbrantes. Una persona que ha sabido lidiar con el peso del linaje familiar y que consigue transformar el escenario en una gran coctelera sonora.

22.00H - Viva Suecia - Industrial Copera.- Sin duda uno de los grupos más esperados de la temporada y es que la conexión que existe entre esta auténtica punta de lanza murciana y Granada es más que notoria. Se podría decir que, las visitas que nos han hecho sirven de termótetro y es que en cada una de ellas hemos ido viendo como se ha incrementado el número de seguidores.

Domingo 07

17.30H - Jose Carlos Martín Vivaldi - LemonRock Hostel.- Un auténtico enamorado de la música brasileña, tanto que casi ha llegado casi a crear un estilo de bossanova granadino. Una persona que hace unos años dio el paso de ponerle sonidos a la poesía de su tía, Elena Martín Vivaldi.

19.00H - Emergentes 2019 - Sala Planta Baja.- II semifinal de este concurso que contará con otros 6 grupos elegidos; Radio Palmer, Papaya Club, Indianápolis, Ygritte, Montorouge y Undone. Una vez finalizados los directos vendrá "la noche de los cuchillos largos" y algún que otro "cajonazo", en la que se conocerán los tres grupos que llegarán a la gran final del próximo 18 de Mayo.