El alcalde de Benalúa, Manuel Martínez, ha denunciado el robo de documentos y materiales sanitarios

El alcalde de Benalúa, Manuel Martínez, ha denunciado ante la Guardia Civil la gravedad de los hechos acontecidos en éste municipio en los últimos días, cuando fueron hallados en el punto de acopio de esta localidad unos documentos y materiales sanitarios, y añade que “no sabía de la existencia de este material“.

El edil manifiesta que:“al producirse el cambio del centro antiguo al nuevo, en el año 2016, el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía realizó todas las labores propias para trasladar todo el contenido de uno a otro, e incluso, que después de ubicarse en el nuevo, durante varias semanas, operarios del Servicio Andaluz de Salud estuvieron destruyendo y trasladando el material y archivos a la nueva ubicación“.

Declara que al finalizar todas estas tareas, el Servicio Andaluz de Salud le comunicó que el local antiguo ya era de total disposición del Ayuntamiento y que podía hacerse cargo del mismo, observando que en el interior ya no quedaba documentación alguna u objetos que pudieran ser contaminantes o peligrosos. Por ello, en ese mismo momento, se iniciaban las reformas para darle un nuevo uso al local.

El edil denuncia que el recinto donde fueron hallados dichos documentos, propiedad y en uso por el Ayuntamiento, se encuentra cercado con valla metálica y que ésta dispone de una doble puerta, la cual ha sido violentada arrancando incluso una de las hojas, sin saber si estos hechos pudieran estar relacionados.

El alcalde manifiesta que este podría ser un acto dirigido contra su persona y equipo de gobierno, por la forma, lugar e intención con que los documentos fueron hallados y con motivo de la proximidad de las elecciones municipales. Sobre esta cuestión opina que resulta llamativo que este hallazgo se produzca días antes de una convocatoria electoral. El primer edil del ayuntamiento continúa manifestando que aunque la portavoz de Izquierda Unida de Benalúa y candidata a la alcaldía por esta formación política, Rosario Sánchez, haya pretendido inculpar al Ayto como responsable de este suceso, no es mas que el sentimiento de impotencia al aproximarse las elecciones municipales y comprobar que la gran gestión que se está realizando al frente del consistorio Benaluense por parte del equipo de gobierno socialista no tiene fisuras, por tanto, la formación de IU tiene que recurrir a estas acciones alocadas sin sentido para desprestigiar al alcalde, a sabiendas, de que el responsable de la guarda y custodia de la documentación hallada en el punto de acopio es el Servicio Andaluz de Salud y no el Ayto de Benalúa.

El alcalde, Manuel Martínez, presentó la denuncia por escrito el día 3 de abril de 2019 en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Benalúa, para que se investigue lo acontecido y se esclarezcan los hechos.