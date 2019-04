"De un partido así, me preocupa todo"

El Xerez DFC se enfrentará al Atlético Espeleño este domingo a partir de las 17:30 horas y lo hace defendiendo por primera vez su puesto en la zona de liguilla de este Grupo X de Tercera División. Álex Colorado, que no ha participado en los dos últimos entrenamientos, ha completado este viernes el trabajo junto al resto de sus compañeros, pero lo ha hecho a menor ritmo por culpa de unas molestias en la rodilla.

El técnico del Xerez DFC, Andrés García Tébar, huye de las confianzas ante un rival que ya sólo un milagro le permitiría seguir en Tercera la temporada que viene y deja claro que de los cordobeses le preocupa todo, “a pesar de que es un rival que es probable que no siga el año que viene en esta categoría, mientras las matemáticas no digan lo contrario, todos los equipos quieren ganar y ahí está el ejemplo del Guada".

Al mismo tiempo, mantiene que "me parece un conjunto bastante aceptable y, es más, si no estuviese en este grupo tan exigente seguro que no tendría estos problemas clasificatorios para salvarse, ya que tiene jugadores importantes, muchos de ellos han militado en categorías superiores".

Tébar, aún así confía en "nuestra excelente situación y en el importante momento en el que nos encontramos. Tenemos que seguir siendo humildes, tremendamente respetuosos y ser conscientes de que si no damos el cien por cien, seguro que tendremos problemas. Juegan bien, saldrán con la intención de disfrutar y de hacer un buen fútbol".

En el vestuario, existe "alegría pero no confianza y digo esto porque tenemos futbolistas ahí dentro que han vivido en más de una ocasión situaciones como esta. Están contentos porque después de muchas jornadas estamos ahí y dependemos de nosotros, pero el jugador es inteligente y sabe que cada partido es diferente y que de nada sirve lo hecho hasta ahora si no puntuamos allí, aunque eso es un juego".