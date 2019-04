"Ahora mismo los tocados están en perfectas condiciones"

La comparecencia protocolaria de los respectivos entrenadores arrojó dos realidades: la Cultural respira al recuperar efetivos y la Ponferradina pretende esconder el estado de su estrella. En el bando local Aridane, Yeray y Sergio Marcos trabajaron este viernes con aparente normalidad y será Aira el que decida su presencia en la alineación. "Contaremos con ellos si están disponibles al cien por cien, pero si hay la menor duda no contaremos con ellos. Hasta ahora las sensaciones son muy buenas y están en perfectas condiciones", declaró. En el bando deportivista, Bolo se resiste a descartar a Yuri de Souza, aunque el entorno hace tiempo que da por hecha su ausencia: "está entre algodones, no sabemos si podrá llegar, si vamos a arriesgar....Va a viajar todo el equipo y decidiremos al final",

En cuanto al partido, sus pormenores y el extraordinario ambiente, Aira apuntó que "espero que mi partido más importante en la Cultural esté por llegar, pero que no tarde mucho" y señaló que "es un día para disfrutar afrontándolo y olvidándonos de todo lo demas, clasifición, resultado final...". De la Ponferradina espera "un rival agresivo y que venga a buscar el partido, que será muy giualado en todos los sentidos entre dos equipos que en algunos momentos de los partidos se comportan de manera similar".

Por su parte, Bolo realizó una declaración de intenciones al asegurar que "seremos valientes porque tenemos que ser valientes hasta el final de temporada. No sirve hablar de quien esta mejor o peor. Creo que está al 50%". Sobre el factor ambiental, destacó el técnico vasco la emotividad del encuentro. "Me he adaptado al Bierzo, al sentimiento por este equipo, a la rivalidad sana y quiero ganar. Es el rival al que todo berciano quiere ganar, pero dentro de la deportividad", concluyó.