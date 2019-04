Debacle en Alicante

La Copa del Rey le ha durado muy poco al Abanca Ademar. Exactamente 10 minutos. Ese fue el tiempo que el equipo de Rafa Guijosa le pudo plantar cara a un BM Granollers que rozó la excelencia. Sólo en los primeros minutos del encuentro el equipo marista fue capaz de estar por delante en el marcador (2=1) gracias en gran parte a la aportación ofensiva de Sebastián Simonet.

A partir de ahi el juego y la forma de afrontar el partido de los de Antonio Rama empezó dar los resultados esperados. La defensa catalana con dos especialistas como Marc García y Álvaro Ferrer empezó a ser infranqueable para el ataque marista que no encontraba la manera de batir a Almeida. Sin embargo el lateral zurdo Oswaldo se convertía en una pesadilla y con sus goles hacia que los catalanes consiguieran las primeras ventajas (5=8). Ante tal situación y con la inoperancia ofensiva y defensiva del Abanca Ademar Rafa Guijosa tenía que pedir tiempo muerto que no servía para mucho ya que la diferencia era de 5 goles en el Ecuador de la primera parte (6=11). Justo en ese momento se produjo una mínima reacción marista que ponía el marcador en 10 =12.Fue un puro espejismo porque la primera parte a acababa con un resultado de 13=16 que con un juego normal podría invitar a la remontada no con lo q estaba ofreciendo Ademar.

En la segunda parte Antonio Rama opto por variar la primera línea. Daba entrada a Alex Márquez y a Vukasin y además en portería ponia a Marc Guardia. El nivel competitivo de los catalanes no bajo también es cierto que el bloqueo de todo el Abanca Ademar era de dimensiones descomunales. Con el 15=21 partido ya estaba sentenciado y solo quedaba acabar el partido de la manera más digna posible. El equipo tendrá ahora una semana sin competición oficial donde se hace obligatorio una reflexión interna.

Abanca Ademar 23: Biosca, Mario 2 1p, Simonet 4, Vieyra 2,Jaime,Mosic 1,Pesic 2.Siete Inicial Slavic, Carou, Rodrigo 1, Ligetvari, David 3, Acacio 2, Gonzalo, Carrilloc3

BM Granollers 31: Almeida, Ferrer, Figueras 6 3p, Dos Santos 5, Mamadou 3, Antonio García 6, Adrià Martínez. Siete Inicial Marc Guardia, Marc García, Valera, Víctor 1, Vukasin 2, Franco 1