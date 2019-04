Denuncian falta de seguridad en Arrayanes

La falta de seguridad en Arrayanes sigue preocupando a los vecinos, que continúan reivindicando más presencia policial. Ni las peticiones de las asociaciones vecinales, ni la oficina de la Policía Local ubicada en el corazón del barrio surten efecto, según el colectivo Arrayanes 520 viviendas. Las situaciones conflictivas o la falta de convivencia en zonas comunes, como parques, se producen a diario, especialmente por las tardes y con la llegada del verano, tal y como indican. Según los representantes de la asociación, hay reuniones puntuales entre fuerzas de seguridad y ayuntamiento, comprometiéndose a enviar más policías y patrullas a la zona, pero no se prolongan en el tiempo. “Vienen los dos primeros días siguientes y luego ya no los vemos más. Incluso, a veces, han venido por la mañana, pero de eso hace casi cinco meses, y es por las tardes cuando más incidencias hay, la vigilancia que tiene que haber, no está. Y por la oficina apenas van los agentes”, Juan Francisco Virloto, vicepresidente.

No es la única queja de los vecinos pues llevan reivindicando mejoras que no llegan. Son del tipo falta de limpieza y mantenimiento, así como la acometida de aguas. “Arreglos de jardines, roturas de barandillas, árboles que rompen tuberías y, sobre todo, la canalización de aguas, en caso de inundaciones no tenemos ni llave para cortarla, está rota”, Antonio Martin, presidente.