O medio campo albivermello está "un poco justo" para recibir o Osasuna

Carlos Pita "entre algodones". Así di o míster, Alberto Monteagudo, que está o capitán albivermello. "Miguel Vieira creo que llegará sin problemas, Pita me preocupa más. Tiene molestias en la zona del sóleo, una zona complicada por los saltos... Habrá que esperar. Pero con la baja de Campillo y Seo... tenemos el medio del campo algo justo".

Asina un encontro coma o vivido no Sadar na primiera volta, coa diferencia de non caer pola mínima, claro. Dende a súa chegada ó banco albivermello, para o téncico manchego, o CD Lugo en Pamplona foi onde amosou a súa mellor versión.

Nas tres visitas do Osasuna ó Anxo Carro en ingunha delas levou unha vitoria. "Sabemos que viene un rival de calidad, muy intenso y claro que va a apretar, pero nosotros necesitamos ya sumar unha victoria para que el equpo recuperar la confianza en si mismo", di.

A entidade albivermella ten claro que precisa do apoio máximo da súa afeción, por iso segue en pé a súa campaña "Partamos a gorxa". Grazas a iniciativa, todos os abonados poderán retirar, ata o propio día do partido, unha entrada de balde para que baixe a deixarse as cordas vogais ó estadio albivermello acompañado. "Necesitamos a nuestra afición desde el iniccio hasta el pitido final", sentencia Monteagudo.