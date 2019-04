La 13º edición del mayor outlet de Madrid se celebra este fin de semana con descuentos de hasta el 80%

Stock! Madrid, el mayor outlet a nivel nacional, regresa al Pabellón de Cristal y al Pabellón Satélite de la Casa de Campo de Madrid los días 5, 6 y 7 de abril de 10am a 10pm con más artículos y con una mejora en la oferta de primeras marcas. En esta 13º edición, Stock! Madrid sorprenderá a sus visitantes con diversas áreas reservadas para moda, calzado, complementos, urban, surf, deporte, óptica, perfumería, cosmética, moda infantil, artículos para el hogar, sofás, menaje, juguetes o accesorios para moto, entre otros. Además, la zona de ocio cobra más protagonismo en cada edición con animación y juegos infantiles con servicio de guardería gratuito a cargo de profesionales especializados, la participación de más de 15 food trucks y espectáculos de música en directo.

La feria de los descuentos abrirá sus puertas este fin de semana con grandes novedades como Birchbox, una de las marcas de productos de belleza más deseadas en esta edición, y que estará presente con productos desde 1€. Al sector urban, el más demandado de Stock! Madrid se unirá la conocida marca Volcom con artículos con descuentos de hasta el 65%. Los espacios de hogar, cocina y cuidado personal cogerán más fuerza en esta edición con las incorporaciones de Tefal, Rowenta y Moulinex, que traerán artículos de cocina, hogar, peluquería y pequeños electrodomésticos con descuentos de hasta el 60%.

Cabe destacar la participación en esta edición de Multiópticas, con gran variedad de marcas como Ray-ban, Adidas, Oakley, Carrera, Carolina Herrera o Tous, y que se podrán encontrar con descuentos del 60% y 70%.

En calzado, los visitantes podrán hallar zapatos Xti desde 12€, Mustang a 20€ o Geox a 35€, además de grandes firmas como Lois, Callaghan, Pepe Jeans, Lacoste, Tommy Hilfiger, Gioseppo o Pikolinos a precios muy reducidos y con grandes descuentos en artículos de la temporada primavera-verano. Y como en anteriores ediciones, contamos con la presencia de Lola Rey, con botines, plataformas y muchísima variedad de marcas al 80%. Asimismo, se ofrecerá una amplia oferta en calzado infantil con marcas como Unisa, Gorila, Thousand, Parisittas, Chika10, Chupetín, Adidas, Reebok o Converse, entre otras.

En moda íntima se encontrarán interesantes ofertas en primeras marcas como Hunkemöller, Calvin Klein, Black Limba, DIM, Wonderbra, Playtex y Abanderado con descuentos de hasta el 60% y artículos desde 4€.

La cosmética deL’Oréal estará en Stock! Madrid junto con Nivea para cuidar tu piel y rostro con descuentos de hasta el 70%: crema facial, anti-age, gel de afeitar, pintalabios, máscara de pestañas o maquillajes, entre otros. También habrá cosmética “low cost” desde 1€.

Del mismo modo, habrá un gran despliegue de moda e importantes firmas como Fred Perry, Antony Morato, Superdry, Munich, Ellese, Geographical Norway, Canadian Peak y Scotch & Soda con descuentos de hasta el 70%. En los espacios multimarca tendrán presencia Antonio Miró, Armani Jeans, Calvin Klein, Jack&Jones, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Ralph Lauren, Lois, Lacoste, Guess, Lee, Emporio Armani, Benetton y mucho más con precios de liquidación.

Con más de 50 expositores, la zona urban es el punto de encuentro de los amantes de las marcas street wear y el paraíso de las zapatillas donde se podrán adquirir bañadores, chanclas, carteras, gorras, camisetas, sudaderas, chaquetas, cinturones o material técnico de skate y snow de marcas como New Balance, Adidas, Converse, Vans, DC, Carhartt, Volcom, Burton, Element, Bench, O´Neill, Puma, Fila, Asics, Fenchurch, Billabong, Roxy, Quiksilver, Napapijri, The North Face, Helly Hansen, Supra, New Era, Etnies, Grimey, Hurley, etc.

Stock! Madrid propone al visitante una experiencia de compras diferente en la que podrá renovar el vestuario para la temporada de primavera-verano, elegir el color de pintalabios y el maquillaje preferido de entre las mejores marcas de cosmética del panorama internacional, comprar unas zapatillas, una tabla de skate o un bañador y unas chanclas para disfrutar de la playa a mitad de precio, adquirir moda infantil, elegir unas gafas para cuando brille el sol de entre la gran variedad que se expondrá, llevarse lencería de primeras marcas desde 4€, comprarse una chupa de cuero, cambiar los accesorios de la moto o bici, adquirir juguetes para los más peques o comprar material fitness para ponerse en forma, entre otras. Además, los visitantes podrán escuchar música en directo mientras disfrutan de una hamburguesa o un trozo de tarta con café en las food trucks; o llevarse un jamón y una empanada a casa aprovechando las gangas del sector gastronómico. En esta edición se incluye una variedad gastronómica sin gluten.

3 premios de 1000€

Stock! Feria Outlet Madrid dará tres premios de 1000€ en compras cada día (5-6-7 de abril). Para participar, solo es necesario rellenar la papeleta que se entrega con la entrada y depositarla en la urna ubicada en la segunda planta del Pabellón de Cristal. Los sorteos se realizarán en los siguientes horarios: viernes y sábado a las 19 horas y domingo a las 17 horas.

Animación y juegos intantiles

Stock! Madrid dispondrá de una zona infantil para que los más pequeños se diviertan, ofreciendo servicio de guardería gratuito. Durante todo el día se desarrollará un completo programa de actividades con divertidos talleres como el de confección de caretas, futbolín, piscina de bolas, juegos clásicos, etc.

Zona de ocio y gastronomía

La música, el buen rollo y las food trucks invaden Stock! Madrid en la zona exterior. Este año los visitantes podrán disfrutar de la actuación del Dúo acústico Agus Giménez & Martín Damonte, que versionarán tus canciones favoritas con un toque de humor. Muy cerca de este ambiente se podrá disfrutar de más de 15 food trucks donde comer desde un perrito caliente hasta ceviche peruano, una parrillada argentina con un vino, probar deliciosa comida venezolana o decantarte por un bocadillo de calamares o unas cremosas croquetas. También contaremos con los más clásicos: hamburguesas, pizzas y sándwiches. Este año se incluyen productos sin gluten, comida vegetariana y vegana.

También en la zona gastro ubicada en la segunda planta del Pabellón de Cristal se podrá disfrutar de una gran variedad de productos para comprar o consumir directamente como encurtidos, licores, arroces, empanadas, conservas, vinos, dulces del mundo, pizzas, mojitos… Y se contará con espumosos y cremosos cafés BIO de Coffe-Bike.