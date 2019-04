El Consejo Ministros aprueba este viernes expropiaciones para las obras de la A-33 y del Arco Noroeste

El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará, en su sesión de este viernes, sendas declaraciones de urgente ocupación en las expropiaciones de las obras del último tramo de la Autovía A-33 y de los tres tramos del Arco Noroeste de Murcia.

Jiménez, en una entrevista a Onda Regional recogida por Europa Press, ha señalado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará sendos anuncios en su edición de este sábado.

Los tres tamos del Arco Noroeste supondrán un alivio para la descongestión del tráfico en el nudo de Espinardo y Guadalupe (Murcia) y así evitar el embotellamiento que se produce para el tráfico procedente de Madrid.

Con relación al tramo Yecla-Caudete, supondrá un ahorro de 25 minutos en el viaje a Valencia, ya que se pasará de 258 a 212 kilómetros en el trayecto de Murcia a Valencia.

Preguntado sobre la autovía Zeneta-Santomera, la conocida como del 'bancal', ha recordado el protocolo firmado entre Comunidad y Estado, en virtud del cual la administración estatal la financiará con 110 millones y el Gobierno regional será el encargado de ejecutar las obras. "Solo falta ese tramo y es deseable que se haga cuanto antes", ha indicado.

Jiménez también ha hecho referencia a la pasarela con ascensor y escaleras que sustituye al paso a nivel de Santiago Mayor, una infraestructura, ha dicho, "provisional, que estará el menor tiempo posible".

Las escaleras, ha destacado, "no son sinuosas ni de difícil acceso, sino cómodas, además de que están los ascensores, por lo que no te juegas la vida en estas escaleras". Y es que, ha insistido, "las obras se tenían que hacer y no había otra manera para cerrar el tráfico en ese paso a nivel".

Según ha confirmado Jiménez, "se están haciendo las cosas y trabajando en el día a día, intentando que el AVE llegue a la Región cuanto antes; no nos sacamos conejos de la chistera". "Aunque se hayan convocado elecciones seguimos trabajando y no vamos a parar", ha señalado, para después reconocer que con relación a todo el tema del AVE "ha habido bandazos".

Para concluir, ha asegurado que la relación que mantiene con la Comunidad es "muy buena". De hecho, ha asegurado que lo primero que hizo cuando se sentó en su mesa, tras tomar posesión de su cargo, fue llamar al presidente Fernando López Miras, con el que no pudo contactar y al día siguiente ocurrió lo mismo, pero a la inversa.

"No hemos podido hablar aún, pero hemos tenido un cruce de llamadas y hoy seguramente podremos hacerlo", ha manifestado el delegado del Gobierno, quien se ha mostrado dispuesto a la "buena" comunicación".

Y es que, ha concluido, "si hay coordinación entre Estado y Comunidad y la relación es fluida se puede llegar a los ministerios mucho mejor".