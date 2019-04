La afición, clave de Sito Alonso en el Palacio para ganar a Baskonia

El UCAM Murcia CB afronta una importante cita este fin de semana ante Baskonia, que está en tercera posición, muy cerca del Real Madrid en la lucha por la segunda plaza, del que solo está a una victoria. Tras la derrota en Fuenlabrada, el equipo dirigido por Sito Alonso está empatado a victorias a Breogán que está en puestos de descenso. La victoria de esta jornada no es tarea imposible, pero sí difícil porque "es un rival de entidad de Euroliga, con una potencia física importante y que nosotros tenemos uchas cosas que ofrecer al partido sin pensar en ellos", ha aclarado Sito.

Sea como fuere, a pesar de contar el último partido como derrota, los universitarios no deben perder la perspectiva porque Sito ha añadido que "yo he vivido en Murcia, con aficionados o distintas personas con las que me encuentro que me dicen que están cabizbajos esa derrota en Fuenlabrada. La realidad es que el equipo hace un mes iba casi último y cuando vas así, la realidad es que puedes perder contra todos porque ya lo has hecho. Ahora, para ganar a Baskonia nosotros tenemos que hacer muchísimas cosas, porque son uno de los mejores ocho euipos de Europa. Esto no quiere decir que vayamos a perder, pero tenemos que hacer muchas cosas los jugadores, aficionados, club... Todos juntos. Si no lo hacemos, no podremos ganar a Baskonia".

LA AFICIÓN, ARMA SECRETA DE SITO ALONSO DURANTE LA TEMPORADA

Pero, sin duda, el entrenador madrileño cuenta cada jornada en el Palacio con un elemento que para él ha sido clave en todos los partidos que se han jugado en el recinto murciano: "Hay que dar el máximo nivel en todas las facetas que seamos los mejores. La afición en animar, directiva en el trabajo que está haciendo y los jugadores en dar su máximo nivel. No te puedes ilusionar y caer en la frustración por perder un partido. No puedes, porque entonces no eres consciente con la realidad. Ellos tienen cosas que no podemos controlar porque son mejores, pero nosotros tenemos otras que podemos usar para competir en casa y una de ellas es la afición. Si salimos con ambición y no nos importa el marcador, pero seguimos con esa ambición, posiblemente puede afectar que ellos hayan jugado esta semana Euroliga", ha finalizado.