Isabel Toledo ocupa su plaza en la Mancomunidad pese a estar inhabilitada

La ex alcaldesa de Pliego, Isabel Toledo, está incumpliendo su condena por inhabilitación para ejercer cargo público ocupando un puesto en la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula desde su dimisión en julio de 2014 por un delito de prevaricación al no impedir un episodio de contaminación acústica entre un local de copas y un particular.

Según publica eldiario.es, la ex regidora desempeña funciones como educadora de familia pese a que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ratificara la condena a nueve años de inhabilitación, reducido posteriormente a siete.

Así lo denuncia la bullera Rosario Fernández, la técnico despedida de la Mancomunidad en 2014 para que Toledo recuperara sus funciones, que considera "que soy yo quien en realidad está cumpliendo esa condena".

Fernández se unió en 2016 a la demanda que presentó Juan Francisco Vivo, el particular que denunció la contaminación acústica. Sin embargo, el TSJ consideró que la plaza que está ocupando Toledo es de un centro docente en Murcia, algo que la ex trabajadora niega ya que "tuve que abandonar mi puesto de trabajo".

Eldiario.es también indica que el instructor del caso no es otro que Julián Pérez-Templado, que ya fue recusado en dos ocasiones por supuesta imparcialidad en los procesos contra el ex presidente regional Pedro Antonio Sánchez.

Por otro lado, destacable también que el predecesor de Toledo en el Ayuntamiento, el Socialista Juan Guillén, también fue condenado por el mismo caso y con la misma condena.