Julio Algar: "El Cartagena no está en su mejor momento"

Julio Algar ha pasado por la sala de prensa de Cobatillas este viernes antes del penúltimo entreno previo al derbi regional contra el FC Cartagena. Reconoce que es un partido diferente y espera poder dar una alegría a su afición. Encuentro para el que podrá contar con Víctor Curto y Charlie Dean, que han entrenado con el grupo.

El mánager deportivo del Real Murcia afirma que el rival no está bien: "El Cartagena no está en su mejor momento. Está claro que es un gran equipo con una gran plantilla, pero siempre hay fases buenas y malas. No puedes ganar todos los partidos todas las semanas, es prácticamente imposible".

Es un "partido espectacular" para Algar, que todo el mundo quiere jugar y en el que ambos tienen necesidad de ganarlo. El Cartagena por recuperar el primer puesto y el Murcia por darle "de una vez" una alegría a la afición. El técnico hizo autocrítica por la derrota ante el Don Benito pero hay que pasar página: "Hay que dar un golpe encima de la mesa, pasar página y hacer un partido como el de Granada".

Uno de los temas principales de la rueda de prensa fue la situación de Henrique, el delantero brasileño de 21 años que el Real Murcia ha fichado procedente del Ontinyent: "Henrique es un buen jugador, ya lo conocía y de momento no podemos contar con él. Es un jugador desequilibrante, zurdo, vertical tiene juventud y creo que nos puede aportar cosas, pero lo que cuenta es los que estamos para ir a Cartagena".

Algar explica que está la posibilidad de que se abra la ventana para que puedan firmar, la plantilla del Ontinyent, nuevos contratos y apunta que quizás el martes sea la fecha: "Lo que teníamos que hacer lo hicimos, hablamos con él, le informamos de nuestro interés y él estaba encantado y ha venido. Ojalá pueda firmar el martes y si no esperaremos a que pueda contribuir a los compañeros".

Lo que sí quedó claro es que Julio Algar tiene una idea para Henrique a corto plazo: "Él vendría hasta final de temporada. No queremos ni por parte de él ni por parte del club hipotecar nada más. Es lo que vengo diciendo: la gente que tenga que estar tiene que estar a gusto, si tienen dudas mejor que no estén con nosotros".