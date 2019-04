Giustozzi: "No tengo sensación de derbi, las motivaciones son altas y pienso en ganar"

ElPozo Murcia juega el sábado a las 12 h. contra el Jimbee Cartagena. El conjunto dirigido por Diego Giustozzi llega al derbi con 61 puntos en segunda posición empatado con el Barça, que es líder. El balance en liga regular con el que los pimentoneros viajan a Cartagena es de 18 victorias, 7 empates y tan solo dos derrotas. Quedan dos partidos fuera de casa hasta que acabe la liga y ElPozo no ha perdido todavía lejos del Palacio.

Para valorar el encuentro frente al máximo rival en la Región, el míster ha dicho que "no tengo sensacion de derbi local, me dijeron que es más caliente el partido de fútbol. Lo tomo como un partido normal, pero en este momento pienso en ganar y terminar primero en el campeonato. Las motivaciones son altas y trataremos de seguir la línea siempre que jugamos fuera".

En cuanto al estado de forma del grupo, Giustozzi ha aclarado que "el equipo está bien, estamos en un lugar privilegiado. La ambición va a más y no debemos conformarnos con el segundo puesto. Estaría preocupado si nos jugásemos un puesto, haciendo matemáticas tenemos el segundo puesto asegurado".

Sobre las bajas más sensibles de esta jornada, el entrenador argentino lamenta no contar con dos jugadores fundamentales en sus esquemas: "Fernando no está al 100%, para ganarse un lugar en la convocatoria hay que estar bien. Lo de Matteus me entristece porque no puedo creer que reciba dos jornadas de sanción. Si se ve el Palma - Barcelona por un codazo cae un partido y a Matteus dos, no sabes si reir o llorar. Trataremos de recurrir", ha destacado Giustozzi.