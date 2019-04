Pérez (Orain Bai): "La idea es tratar de conciliar para unir"

Orain Bai, Ahora Navarra y Antikapitalistak tienen previsto celebrar en Pamplona, en el palacio de Condestable, una asamblea en la que discutir las bases programáticas conlas que apelar a una candidatura de 'unidad popular'.

Según Laura Pérez, parlamentaria que generó la fracturá en el grupo parlamentario de Podemos y promovió el grupo parlamentario Orain Bai, "la idea es tratar de volver a conciliar y hacer un llamamiento para sumar, basándonos en un programa, sobre todo en torno a aquellos acuerdos que han quedado incumplidos".

Según Pérez, no tienen decidido todavía si se van a presentar a las elecciones; "no pretendemos sumar una sigla más sino sumar basándonos en la unidad programática. No queremos dividir el voto, queremos sumar y va a depender de los intereses de los partidos si existe esa voluntad o si en base a cálculos electorales optan por ir por separado".

La parlamentaria navarra puntualiza que la idea sería conformar una coalición de izquierdas que se negocie, no en los despachos, sino de forma "abierta y transparente". El mensaje lo lanza a Podemos, EH Bildu, e Izquierda Ezkerra, junto a Orain Bai.