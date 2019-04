¿Elegirían morir?

Polémica generada una vez más en torno a la eutanasia por el fallecimiento de una mujer con esclerosis múltiple que había pedido a su marido a que la ayudara a morir. Ahora él puede ir a la cárcel por ello. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Hay que legalizarla? En SER Navarra hemos salido a la calle a preguntarles y hemos encontrado unanimidad en que cada persona pueda hacer con su vida lo que le parezca.

En Navarra, en los últimos 3 años se ha duplicado el número de personas que han hecho su testamento vital. 8.300 actualmente. En ese documento se deja por escrito qué tipo de actuaciones sanitarias autorizas en el caso de que no puedas tomar decisiones sobre tu proceso, por falta de conciencia u otro problema. Es un texto libre. Lázaro Elizalde, director del servicio de ciudadanía sanitaria del Gobierno señala que "el documento en principio es de texto libre. Una persona puede entregar el documento en este momento y las opciones que estén vigentes legalmente en el momento en el que sea necesario ponerlas en práctica, si en el momento en que le toca esas opciones está activada la eutanasia o el suicidio asistido pues en ese momento son válidas".

En ese testamento vital la persona deja refleja qué tipo de actuaciones no quiere que le haga como "que no quieran que le hagan determinadas intervenciones que son muy agresivas, o que si ha perdido determinadas capacidades o no tiene expectativas de supervivencia o de mejora de calidad de vidad que no se tomen determinadas opciones terapéuticas que pueden ser agresivas".

El testamento vital se puede realizar en Navarra en los propios centros de salud. En el documento se puede delegar la decisión sobre los tratamientos que queremos nos sean aplicados, en una persona de confianza.