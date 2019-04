Esther Ferrer reflexiona sobre el tiempo desde su "mar de números primos"

Un día la artista Esther Ferrer soñó que nadaba en un mar de números y al despertarse todos los que le venían a la cabeza eran primos. Así es como la artista se inició en la fascinación sobre las cifras divisibles por sí mismas o por la unidad y cuya máxima cualidad a, su juicio, está en la "ausencia de simetría".

Todo gira en torno a los números primos en la exposición "2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...Esther Ferrer" que la artista donostiarra, pionera en España en el arte de las instalaciones desde los años 60, inaugura este viernes en Tabakalera, el centro de cultura contemporánea de su ciudad natal, San Sebastián.

Creada especialmente para el espacio que la acoge en Tabakalera, la instalación "El mar de números primos" crea sobre el pavimento de la sala un gran dibujo de líneas azules y verdes que se interrumpen y cambian de dirección en cuanto aparece un número primo pintado en el suelo.

"Estos números aparecen cada vez de forma menos frecuente según se avanza en el cómputo pero, de repente, surge lo que los matemáticos llaman los ' + Char(39) + 'números primos gemelos' + Char(39) + ', es decir, dos entre los cuales solo se intercala una unidad, por ejemplo 1277 y 1279", ha señalado Ferrer mientras señala los guarismos.

imagen de la artista donostiarra, Esther Ferrer / Tabakalera

El visitante inicia el recorrido de esta muestra, con la que Tabakalera inaugura una nueva área expositiva, conducido por una linea de números primos que le invitan a acercarse a 50 años de trabajo de la artista, que vuelve a San Sebastián tras sus trabajos para la Capitalidad Cultural 2016.

Ferrer no ha pasado por alto que la puerta de entrada de su exposición estaba flaqueada también por un número, el 105, el que portaban los trabajadores de la biblioteca de Tabakalera en alusión a los días de huelga que mantienen para reivindicar mejoras salariales. "Un elemento de protesta eficaz y no violento", ha considerado.

Comisariada por Laurence Rassel y Mar Villaespesa,"2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23..." constituye una reflexión sobre el tiempo y el espacio, "declinados de una forma diferente", sobre la idea del infinito.

"Quería completar esas referencias abstractas con la vida porque el arte, o está atravesado por la vida, o no es nada", ha sentenciado Ferrer mientras ha ofrecido a los medios de comunicación sus concisas explicaciones acerca de las instalaciones expuestas.

Entre ellas figura el "Concierto ZAJ para 60 voces" que este grupo de vanguardia de los 60 del que formó parte Ferrer y varios músicos llevaba a cabo influido por la herencia de John Cage, para quien "todo es música".

Otras obras son "textuales", como el panel en el que la autora contesta a la pregunta ¿Qué es una performance? con otra serie de preguntas como ¿un riesgo?; ¿ganas de gustar? ¿un desafío?, ¿una patraña?, entre otras. "No me gusta escribir y me gustan las preguntas así es que respondí de esta manera".

Un cuadrado con las letras A, B,C,D en los extremos puede ser recorrido por el espectador, al que Ferrer ha recordado que en esta muestra "se puede tocar todo", de formas diferentes siguiendo la "partitura".

El tiempo es una de las constantes en los trabajos de Ferrer que en numerosas ocasiones incluye elementos para el que el visitante sea consciente de que los momentos se suceden y no vuelven.

Esta es la esencia de la instalación "El péndulo del tiempo", un pequeño colgante suspendido del techo que Ferrer invita a accionar y esperar en un punto marcado en el suelo hasta que se pare.

"Parece que no, pero tarda mucho y ofrece la posibilidad de meditar sobre el tiempo", ha concluido Ferrer.

La muestra se abre este viernes al público y permanecerá en Tabakalera hasta el próximo 26 de junio.

